Referenduma o prispevku RTV ne bo

Po navedbah predlagateljev je nacionalna televizija v zadnjih desetih letih izgubila med 200.000 in 250.000 gledalcev. Želijo, da bi se gledalci in poslušalci sami odločili, ali bodo plačevati prispevek RTV in v kakšni višini. V Sloveniji je prispevek v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami višji, učinkovitost javnega zavoda pa manjša, menijo. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?