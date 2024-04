Referendumi in volitve na isti dan: gre za mobilizacijo volivcev?

V SDS predlagajo, da bi uvedli en referendumski dan v letu, na katerem bi odločali o vseh referendumih, da referendumov ni primerno izvesti na dan evropskih volitev 9. junija, pa opozarjajo tudi v vladajoči SD. O tem so govorili Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda, Jože Tanko iz SDS, Bojana Muršič iz SD in Jožef Horvat iz NSi.

Kdaj in kolikokrat se bomo ob treh izglasovanih predlogih referendumov, na katerih bomo odločali o prostovoljnem končanju življenja, pridelavi in uporabi konoplje ter preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, odpravili na volišča?

Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda pojasnjuje, da je treba o tem, ali bi bili trije posvetovalni referendumi na isti dan kot evropske volitve, presojati iz vsebinskih razlogov in ne iz razlogov in interesov posameznih strank. Kot je spomnil, imamo Slovenci tretjo najnižjo volilno udeležbo v Evropi na evropskih volitvah. Odgovorna politika bi morala poskrbeti, da na volitve pride čim več ljudi, so prepričani. Kot dodaja, je ustavno sodišče že odločilo, da je lahko referendum na isti dan kot volitve. Kritike, da si na ta račun v Gibanju Svoboda poskušajo dvigniti lasten rezultat na evropskih volitvah, odločno zanikajo.

Jožef Horvat iz NSi pravi, da ga to ne prepriča, in vztraja, da želi predvsem Svoboda volivce mobilizirati in na ta dan postaviti tri referendumska vprašanja. Kot pravi, menijo, da odločanje o evtanaziji in konoplji nista ključni strateški vprašanji in da je ta oblast neučinkovita pri razreševanju strateških vprašanj. Prepričani so, da se bomo zato namesto o evropskih volitvah pogovarjali o konoplji in evtanaziji.

"Če je greh Gibanja Svobode, da privabi več ljudi na volišča, potem ta greh priznamo. Vsi bi morali delati na tem, da so katere koli volitve obiskane." Kot je dodal, pa tudi nizka volilna udeležba nekaterim strankam bolj koristi. Spomnil je, da je Nemčija konopljo legalizirala pred nekaj tedni, kar se tiče evtanazije, je to po njegovem zimzelena politična tema, kar pa se tiče uvedbe preferenčnega glasu, je ta, glede na to, da na evropskih volitvah volimo tako, še kako primerna, je strnil Žavbi.

Jože Tanko iz SDS pravi, da gre po njegovem mnenju na ta način za oživljanje umirajočega paradnega političnega konja: "Očitno ankete kažejo Svobodi izredno slabo in zdaj poskušajo s temi programi, s katerimi bodo dvignili bolj kot ne protestniška gibanja, dvigniti udeležbo na svojem delu," je prepričan.

Zakaj referendumov ne izvedejo jeseni?

Bojana Muršič iz SD pravi, da je treba vse referendumske pobude jemati izjemno resno, zato je po njihovem mnenju pomembno, da referendumi in evropske volitve niso na isti dan, saj bodo tako lahko dobro obdelali referendumske teme in se dobro seznanili z vsebino, volivke in volivci pa bodo vedeli, o čem odločajo, so prepričani v SD.

Žavbi na to odgovarja, da so vse tri referendumske teme pravzaprav zimzelene politične teme, sploh vprašanje konoplje in uvedba preferenčnega glasu, kar se tiče debate končanja življenja, pa je bila, kot je dejal, že v času prejšnjega režima.

Ne smemo pozabiti, da so tudi evropske volitve za Slovenijo zelo pomembne, je poudarila Muršičeva. Za nizko udeležbo na evropskih volitvah pa moramo iskati razloge sami pri sebi, saj volivci politiki s tem nekaj sporočajo, meni. Referendume bi lahko izvedli v jesenskem času skupaj z referendumom o NEK2, je prepričana SD. S tem se strinjata tudi NSi in SDS, sta zagotovila sogovornika.