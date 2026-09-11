Referendumi: volilna pravila

Izdajatelja medijev v skupini Pro Plus, POP TV, d. o. o., in Kanal A, d. o. o., bosta o političnih temah poročala z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristransko.
Mediji v skupini Pro Plus bodo pri poročanju o referendumski kampanji sprejemali uredniške odločitve, ki bodo razumne ter sprejete s pazljivostjo in nepristranskostjo. Presojanje, kaj je novica, bo še vedno osnova za sprejemanje uredniških odločitev v informativnih programih, in to presojanje bo v času referendumske kampanje potekalo znotraj okvirov demokratične in dostojne razprave.
Načini, na katere bodo mediji v skupini Pro Plus zagotavljali nepristranskost do različnih stališč, so odvisni izključno od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Vendar pa bodo uredništva in ustvarjalci vsebin prevzeli primarno odgovornost za to, da v lastnih prispevkih dosežejo potrebno nepristranskost, pri čemer bodo upoštevali tudi zahtevo, da je poleg dejanske nepristranskosti pomemben tudi videz, ki slednjo jasno izkazuje.
Spletni in družbeni mediji
Smiselno enaka pravila bodo veljala tudi za uredniške vsebine na vseh spletnih straneh medijev v skupini Proplus.
Napačne in zavajajoče informacije
Organiziranje kampanj na družbenih in digitalnih platformah je postalo eno poglavitnih bojišč pred volitvami, pri čemer je nevarnost napačnih in zavajajočih informacij, ki utegnejo igrati pomembno vlogo pri končnem izidu, znatna. Pomemben element poročanja medijev v skupini Proplus v času volilne kampanje je tudi obveščanje državljanov in volivcev o demokratičnih procesih in opozarjanje na morebitne lažne novice, kar bo volivcem omogočilo, da se odločajo na podlagi dokazanih dejstev, ki jim lahko zaupajo.
Uporaba družbenih medijev
Uredniki in novinarji medijev v skupini Proplus in sleherni posameznik, vpleten v ustvarjanje programskih vsebin, povezanih z volitvami, morajo paziti, da ne ogrozijo dejanske nepristranskosti in videza nepristranskosti oz. da izdajatelja medijev v skupin Proplus s svojim ravnanjem ne spravijo na slab glas – na primer z javnim izražanjem lastnega mnenja (ali s podpiranjem mnenj drugih) glede političnih zadev, bodisi na osebnih spletnih straneh ali na družbenih medijih, kot so na primer profili na Twitterju, FB ali TikToku.
Dan referenduma
Preko medijev izdajateljev v skupini Proplus, uradnih kanalov na družbenih omrežjih in drugih spletnih strani izdajatelja v času volilnega molka ne bo nobenega novinarskega pokrivanja katere koli od referendumskih kampanj. Medijem tovrstnih poročanj ni treba umakniti iz arhivov ali onemogočiti dajanja na voljo javnosti, ne smemo pa jih znova objavljati. Dokler se volišča ne zaprejo, v naših medijih ne bomo objavljali nikakršnih javnomnenjskih raziskav v zvezi z referendumom.