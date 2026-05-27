Referendumska pobuda sindikatov padla v državnem zboru

Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, ob glasovanju 11. maja pa so ga podprli tudi v SDS, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati ob podpori civilne družbe in s podpisi več kot 47.000 volivcev. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter ostalih rezov. Predlagatelji zakona so danes na izredni seji DZ te pomisleke zavrnili in menili, da razpis referenduma ni mogoč. V skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj (NSi, SLS, Fokus). In interventni zakon ureja vprašanja davkov ali obveznih dajatev v več kot polovici členov, je dodal. "Če tega sklepa ne sprejmemo, kršimo ustavo," je pozval navzoče na seji. Da referenduma o zakonih, ki urejajo vprašanja davkov in drugih obveznih dajatev, ni mogoče razpisati, so soglašali v poslanskih skupinah SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica.

Interventni zakon prinaša številne nujne rešitve za razvoj naše države, predvsem na področju gospodarstva in davkov, je dejal Janez Žakelj (NSi, SLS, Fokus) ter dodal, da odpravlja številne škodljive ukrepe Golobove vlade. Podobno je Tadej Ostrc (Demokrati) opomnil, da zakon vsebuje tudi pomembne ukrepe za razvoj države, gospodarstva in konkurenčnosti Slovenije. "Govori o razbremenitvah, o večji motivaciji za delo, o privabljanju razvojnih kadrov in o tem, da država končno začne ustvarjati pogoje za razvoj, ne pa samo za nove obremenitve," je dejal. Rado Gladek (SDS) se je vprašal, zakaj se sindikati tako odločno borijo proti zakonu, ki med drugim razbremenjuje delo, omogoča višje neto plače, spodbuja nadaljnje delo upokojencev, izboljšuje položaj normirancev in zmanjšuje obdavčitev najemnin mladih družin, samozaposlenih, kmetov ter drugih, ki s svojim delom prispevajo k razvoju Slovenije. Katja Kokot (Resnica) pa je spomnila, da je dosedanja vlada julija 2022 sprejela zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, s katerim se je poseglo v kar 11 zakonov ter nanj zaradi davčnih določb ni bilo mogoče razpisati referenduma. "V poslanski skupini Resnica zato menimo, da morajo enaka pravila veljati za vse," je dejala.

"Groba zloraba ustave"