Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Referendumska pobuda sindikatov padla v državnem zboru

Ljubljana, 27. 05. 2026 13.34 pred 19 minutami 3 min branja 20

Avtor:
STA
Referendumsko glasovanje

DZ je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35.

Referendum
Referendum
FOTO: Shutterstock

Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, ob glasovanju 11. maja pa so ga podprli tudi v SDS, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati ob podpori civilne družbe in s podpisi več kot 47.000 volivcev. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter ostalih rezov.

Predlagatelji zakona so danes na izredni seji DZ te pomisleke zavrnili in menili, da razpis referenduma ni mogoč. V skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj (NSi, SLS, Fokus). In interventni zakon ureja vprašanja davkov ali obveznih dajatev v več kot polovici členov, je dodal. "Če tega sklepa ne sprejmemo, kršimo ustavo," je pozval navzoče na seji.

Da referenduma o zakonih, ki urejajo vprašanja davkov in drugih obveznih dajatev, ni mogoče razpisati, so soglašali v poslanskih skupinah SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica.

Preberi še 'Ali imamo lahko referendum o potapljanju države?'

Interventni zakon prinaša številne nujne rešitve za razvoj naše države, predvsem na področju gospodarstva in davkov, je dejal Janez Žakelj (NSi, SLS, Fokus) ter dodal, da odpravlja številne škodljive ukrepe Golobove vlade.

Podobno je Tadej Ostrc (Demokrati) opomnil, da zakon vsebuje tudi pomembne ukrepe za razvoj države, gospodarstva in konkurenčnosti Slovenije. "Govori o razbremenitvah, o večji motivaciji za delo, o privabljanju razvojnih kadrov in o tem, da država končno začne ustvarjati pogoje za razvoj, ne pa samo za nove obremenitve," je dejal.

Rado Gladek (SDS) se je vprašal, zakaj se sindikati tako odločno borijo proti zakonu, ki med drugim razbremenjuje delo, omogoča višje neto plače, spodbuja nadaljnje delo upokojencev, izboljšuje položaj normirancev in zmanjšuje obdavčitev najemnin mladih družin, samozaposlenih, kmetov ter drugih, ki s svojim delom prispevajo k razvoju Slovenije.

Katja Kokot (Resnica) pa je spomnila, da je dosedanja vlada julija 2022 sprejela zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, s katerim se je poseglo v kar 11 zakonov ter nanj zaradi davčnih določb ni bilo mogoče razpisati referenduma. "V poslanski skupini Resnica zato menimo, da morajo enaka pravila veljati za vse," je dejala.

"Groba zloraba ustave"

Po drugi strani so v poslanskih skupinah SD, Levica Vesna in Svoboda menili, da bi referendumsko odločanje o zakonu moralo biti dopustno.

"Gre za grobo zlorabo ustave," je o predlogu sklepa glede nedopustnosti referenduma o zakonu dejala Meira Hot (SD). Potrdila je, da večina določb posega na davčno področje, a kot je dodala, prepoved referenduma o davkih obstaja zato, da z referendumom ne bi mogli državi preprečiti pobiranja nujnih dajatev. Vendar se z zakonom problem izjemno slabega stanja javnih financ le še poglablja, je opozorila.

Tudi Tina Brecelj (Levica Vesna) je dejala, da se z zakonom ogroža stabilnost javnih financ. "Referendum na ta zakon je pot, da se stabilnost javnih financ utrdi. Prav zato bi morala biti možnost neposrednega odločanja še toliko bolj varovana," je menila.

Tereza Novak (Svoboda) pa je spomnila na izračune fiskalnega sveta, da se bo z uveljavitvijo interventnega zakona povečal proračunski primanjkljaj za eno milijardo evrov. "Zato težko govorimo o tem, da bi referendum ogrozil javne finance," je dejala in zanikala trditve bodoče koalicije, da bodo z uveljavitvijo zakona pridobili vsi. "Resnica je drugačna - dolgoročno bomo izgubili vsi," je opozorila.

državni zbor referendum sindikati

Zaposleni morajo zdravniku bolniško odsotnost sporočiti še isti dan

24ur.com Referenduma o vladni noveli zakona o dohodnini ne bo
24ur.com Referendum o spremembah družinskega zakonika po odločitvi DZ nedopusten
24ur.com Referenduma o prispevku RTV ne bo
24ur.com DZ zavrnil predlog za referendum glede pravic narodov nekdanje SFRJ
24ur.com Poslanci odločili: referenduma o obrambnih izdatkih ne bo
24ur.com Poslanci podprli intereventni zakon
24ur.com Sindikati zbrali 47.223 podpisov v podporo razpisu referenduma
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bidermax
27. 05. 2026 13.56
Ja, tako bo. Prvo uničit sindikat, nato ukinit dodatek za stalnost in skupno delovno dobo, sledi ukinitev potnih stroškov, nazadnje pa še malice. Vse v sklopu kapice za delodajalce, podjetnike, kmete, ... . Me res zanima, če so vsi volilci teh strank tako dobro situirani?
Odgovori
0 0
igy02
27. 05. 2026 13.55
Enakopravnost mora biti pred zakonom, v zdravstvu, pred sodišči in podobno. Pri ustvarjanju in plačah ni enakopravnosti. Odvisno je od sposobnosti in delavnosti. Tako da je ta zakon v tej smeri. Po stari navadi se sindikati obregnejo ob tiste, ki več ustvarijo in tudi zaslužijo. Poglejte primer športnikov. Vsi so po Monte Carlu, Dubaju in podobno. Zakaj? Ker preveč zaslužijo. In tako ne plačujejo davkov v Sloveniji. Če bi bili davki normalni, bi marsikdo ostal doma. Ampak ne. Mi moramo biti proti bogatim, čeprav vsi skupaj dobimo manj. Ampak komunistična ideologija zmaga in smo zadovoljni. Groza.
Odgovori
0 0
UNLETMLE
27. 05. 2026 13.55
Če bi levi, kdaj kaj prebrali, bi že prej ugotovili, da ni mogoč referendum. Polena pod kolena tipično. LP
Odgovori
+0
1 1
Ninamedia
27. 05. 2026 13.54
Po KGB knjižici. Tudi rusi so veliko obupnih zakonov zapakirali skupaj z davki, da se o njih ni smelo debatirati. Slovenija v propad.
Odgovori
+0
1 1
wsharky
27. 05. 2026 13.54
a bomo kaj kolesarili?
Odgovori
+1
2 1
velika goflja
27. 05. 2026 13.51
Naj vidijo sindikati, za koga bi se morali borit, tudi levim naj bo jasno, da jim je vlak odpeljal
Odgovori
-1
2 3
nivo
27. 05. 2026 13.50
Celoten kontekst referenduma je mimo. Kdo pa bo prikrajšan zaradi tega zakona? Problem je v tem, da bodo eni dobili več, drugi pa manj, vendar bodo vsi pridobili. Če bi obveljal takšen način razmišljanja bi morali imeti referendum za vsako uskladitev.
Odgovori
-1
2 3
mptour
27. 05. 2026 13.53
Pridobili bodo samo bogati, pa nehajte se že slepiti.
Odgovori
+2
3 1
Un71
27. 05. 2026 13.49
Vsi, navajeni džavnih jasli, bi si zakon, čeprav je jasen, najraje razlagali po svoje...
Odgovori
+4
5 1
Levi so barabe
27. 05. 2026 13.46
Zdaj pa v jok. Novinarji isto
Odgovori
+6
8 2
BBcc
27. 05. 2026 13.49
Desni so barabe.
Odgovori
+1
5 4
Rookoko
27. 05. 2026 13.46
Resnica in Demokrati, najvecja laz.
Odgovori
+1
8 7
severnik
27. 05. 2026 13.45
ŽIVELA demokracija... parlamentarci kar menijo, da referendum ni ok.
Odgovori
-1
2 3
assassin911
27. 05. 2026 13.45
Pa imate levaki enake vatle in se že bunite.
Odgovori
+8
10 2
Anion6anion
27. 05. 2026 13.44
Šele Ko daš človeku možnost odločanja ,se pokaže njegova prava nrav. Cigler kralj je tipičen primer.
Odgovori
-8
3 11
BBcc
27. 05. 2026 13.44
Kateri bedak je izvolil ta SDS s priveski. Kaj vas ni nič sram? Navaden delavec je sebi pljunil v skledo. Bogatim bojo še povečali prilive. Hvala ti Janša. Navadna raja vas pa klinc gleda.
Odgovori
-5
9 14
assassin911
27. 05. 2026 13.46
Sram je lahko svobodo z priseski ki ste obremenili delavne državljane do skrajnosti.
Odgovori
+7
9 2
Gutenberg
27. 05. 2026 13.48
Levaki se imate za nekaj večvredne?
Odgovori
+3
5 2
MissYay
27. 05. 2026 13.48
Večji del Slovencev, ampak to vam lopovom še zmer noče bit jasno. In večini slovencev je jasno, kdo podpira lopovščino in korupcijo v Sloveniji.
Odgovori
+2
2 0
BBcc
27. 05. 2026 13.50
Ko mački stopiš na rep zacvilil. To norost čimprej z oblasti.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
27. 05. 2026 13.52
Assa. Sedaj bojo znižali delavcem drobiž. Bogatim pa npr. Brodnjak doni 16000 EUR na mesec več neto. To je janševanje.
Odgovori
+2
2 0
KatiFafi
27. 05. 2026 13.54
volil sem SDS in uživam, ko vidim vaše levičarske solze.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
vizita
Portal
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725