Referendumska zahteva glede prostovoljnega končanja življenja: zbiranje podpisov od 1. septembra

Začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo želi vložiti skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, bo 1. septembra, je določila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Rok za zbiranje podpisov se bo iztekel 5. oktobra.

FOTO: Thinkstock

Aleš Primc je 25. julija v Državni zbor vložil 15.000 podpisov volivcev za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma. Menijo, da je cilj zakona zmanjšati število bolnikov na nesprejemljiv način. Za razpis referenduma bodo morali sicer zbrati 40.000 podpisov.

V skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi se podpisi volivcev ne zbirajo med 15. julijem in 31. avgustom, zato se 35-dnevni rok za začetek zbiranja določi 1. septembra. Zahtevo za razpis referenduma s potrebnimi podpisi morajo pobudniki nato v skladu z zakonom vložiti najpozneje sedmi dan po preteku roka za zbiranje podpisov. Državni zbor v sedmih dneh po vložitvi popolne zahteve razpiše referendum z odlokom. Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Število vseh volivcev se ugotavlja od števila volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na referendumu.

Pobudniki referenduma zakon vidijo kot krivičen in nehuman. Poleg tega mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo. Zakon bo po njihovi oceni povzročil pritiske na bolnike in starejše, naj se odločijo za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

Kaj predvideva zakon?

Zakon, ki ga je DZ sprejel 18. julija s 50 glasovi za in 34 proti ter ga po vetu DS znova potrdil 24. julija, polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, daje pravico do prostovoljnega končanja življenja. Pogoj pa je, da zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Predlog zakona s podobno vsebino je v DZ najprej vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev, vendar ga je DZ marca lani v prvi obravnavi ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 9. junija lani je 54,89 odstotka volivcev glasovalo za ureditev te pravice, 45,11 odstotka pa jih je bilo proti. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Terezo Novak iz Svobode je zatem v DZ vložila novo besedilo zakona, ki evtanazije ne omenja več.

Možnosti za zdravljenje morajo biti v skladu z zakonom izčrpane. Prav tako bo pravico do prostovoljnega končanja življenja mogoče izkoristiti, če zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja, da bo bolnik ozdravel ali da se mu bo stanje izboljšalo. Pravice pa ne bo mogoče uveljavljati zaradi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni. Bolnik bo po zakonu začel postopek za uveljavitev pravice z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bo tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bo podal vlogo, ki jo bo zdravnik skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju bolnikovih pogojev posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Bolnik bo izbral enega od možnih načinov za vnos učinkovine za prostovoljno končanje življenja. Vnos v telo bo izvedel samostojno, določa zakon.