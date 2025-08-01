Svetli način
Slovenija

Referendumska zahteva glede prostovoljnega končanja življenja: zbiranje podpisov od 1. septembra

Ljubljana, 01. 08. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
40

Začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo želi vložiti skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, bo 1. septembra, je določila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Rok za zbiranje podpisov se bo iztekel 5. oktobra.

Začetek zbiranja podpisov pod referendumsko zahtevo glede prostovoljnega končanja življenja bo 1. septembra.
Začetek zbiranja podpisov pod referendumsko zahtevo glede prostovoljnega končanja življenja bo 1. septembra. FOTO: Thinkstock

Aleš Primc je 25. julija v Državni zbor vložil 15.000 podpisov volivcev za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma. Menijo, da je cilj zakona zmanjšati število bolnikov na nesprejemljiv način. Za razpis referenduma bodo morali sicer zbrati 40.000 podpisov.

Preberi še Primc želi še en referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

V skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi se podpisi volivcev ne zbirajo med 15. julijem in 31. avgustom, zato se 35-dnevni rok za začetek zbiranja določi 1. septembra. Zahtevo za razpis referenduma s potrebnimi podpisi morajo pobudniki nato v skladu z zakonom vložiti najpozneje sedmi dan po preteku roka za zbiranje podpisov. Državni zbor v sedmih dneh po vložitvi popolne zahteve razpiše referendum z odlokom.

Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Število vseh volivcev se ugotavlja od števila volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na referendumu.

Preberi še Dostojno slovo od življenja ali podli pritisk na najstarejše?

Pobudniki referenduma zakon vidijo kot krivičen in nehuman. Poleg tega mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo. Zakon bo po njihovi oceni povzročil pritiske na bolnike in starejše, naj se odločijo za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

Kaj predvideva zakon?

Zakon, ki ga je DZ sprejel 18. julija s 50 glasovi za in 34 proti ter ga po vetu DS znova potrdil 24. julija, polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, daje pravico do prostovoljnega končanja življenja. Pogoj pa je, da zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Predlog zakona s podobno vsebino je v DZ najprej vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev, vendar ga je DZ marca lani v prvi obravnavi ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 9. junija lani je 54,89 odstotka volivcev glasovalo za ureditev te pravice, 45,11 odstotka pa jih je bilo proti. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Terezo Novak iz Svobode je zatem v DZ vložila novo besedilo zakona, ki evtanazije ne omenja več.

Možnosti za zdravljenje morajo biti v skladu z zakonom izčrpane. Prav tako bo pravico do prostovoljnega končanja življenja mogoče izkoristiti, če zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja, da bo bolnik ozdravel ali da se mu bo stanje izboljšalo. Pravice pa ne bo mogoče uveljavljati zaradi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

Bolnik bo po zakonu začel postopek za uveljavitev pravice z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bo tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bo podal vlogo, ki jo bo zdravnik skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju bolnikovih pogojev posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

Bolnik bo izbral enega od možnih načinov za vnos učinkovine za prostovoljno končanje življenja. Vnos v telo bo izvedel samostojno, določa zakon.

Preberi še Izpoved bolnice z neznosnimi bolečinami: Pomagajte nam, da končamo trpljenje

Društvu Srebrna nit, ki je predlog zakona s podobno vsebino v DZ vložilo s podporo volivcev, a je predlog marca lani končal zakonodajno pot, se zdi sprejetje zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pomemben korak k priznanju človekove pravice, da lahko neznosno trpeči odloča o lastnem dostojanstvu tudi ob koncu življenja. "V času, ko nasprotniki zakona širijo neresnice in strašijo z izmišljenimi scenariji, želimo jasno poudariti, da zakon vsebuje ustrezne in pretehtane varovalke, ki onemogočajo zlorabe," so zapisali ob vnovični potrditvi zakona.

Postopki so po njihovem pojasnilu strogi in večstopenjski ter vključujejo premišljeno odločanje posameznika, ki se popolnoma zaveda svoje osebne odločitve. Zagotovljen je tudi nadzor, so poudarili.

Podobne zakone ima po njihovem opozorilu že več evropskih držav, med njimi Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Španija in Avstrija. Nobena od njih ne beleži sistemskih zlorab, ampak ravno nasprotno, saj zakoni delujejo kot človekov ščit pred trpljenjem in spoštujejo dostojanstvo življenja do njegovega konca, so opomnili. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po njihovem prepričanju ni zakon smrti, ampak zakon sočutja, svobode in človekovega dostojanstva.

referendum zbiranje podpisov Aleš Primc zakon prostovoljno končanje življenja
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
02. 08. 2025 11.17
+2
osebno sem za to "samopomoč"pri smrti...samo kako to izpeljati,če si 100% nemočen?
ODGOVORI
2 0
peresni
02. 08. 2025 11.51
+3
Pozanimaj se ..potem boš vedel
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
02. 08. 2025 12.00
+3
osebno zdravnico je skoraj kap ob tem vprašanju...sem za isti pristop kot je darovanje organov...danes podpišem izjavo,ki naj velja,če bo treba "za jutri".
ODGOVORI
3 0
peresni
01. 08. 2025 20.45
+8
Primc...res je. Zemlja je ploščata in in brez tvojih očetov ni tvoje norosti.
ODGOVORI
10 2
Midelamodrugace
02. 08. 2025 10.13
+0
Tudi ti nisi ravno vzor
ODGOVORI
3 3
peresni
02. 08. 2025 18.52
+1
Bodi vzor otrokom...brez verskih norosti.
ODGOVORI
1 0
flojdi
01. 08. 2025 20.33
+10
Referendum je bil. Komu še vedno ni jasno? ..ali..zakaj referendumi..ce izidi ne veljajo?/itak nikoli ne pozabim trgovinskega
ODGOVORI
11 1
Jezna Jasna
01. 08. 2025 19.55
+12
To so te večne razlike med liberalci in konzervativci. Prvi ti bo rekel, sam se odloči med evtanazijo ali počasnim umiranjem v mukah. Kakor sam hočeš, to je tvoja stvar. Drugi te bo prisilil, da umreš tako kot on hoče. Zraven bo tvezil o Bogu in morali in svetosti življenja ipd. Smo pač različni. Ampak referendum je bil in večina je odločila. Kje je sedaj morala, če se niti osnovna načela demokracije ne spoštujejo?
ODGOVORI
13 1
jank
01. 08. 2025 21.03
+1
+++++
ODGOVORI
2 1
bojer
01. 08. 2025 19.50
+11
Primcu samo nekaj, ko prideš na urgenco v CE lahko prebereš misel, ki je nekako taka "življenje ne pomeni bit živ, temveč zdrav". In, če si g. Primc predstavlja življenje, ki ga gledamo v primerih hudo bolnih v nepredstavljivih bolečinah, se naj postavi v njihovo kožo in naj si želi, da ne bo nikoli tam.
ODGOVORI
12 1
bazilika555
01. 08. 2025 19.40
+6
Slovenska katoliška cerkev je objavila podatke, da je v SLO dobrih 70% njenih vernikov. Na nedavnem referendumu pa je "le" 45 % volilcev glasovalo proti evtanaziji. Tukaj mi nekaj ne štima...? Kje so vsi bili ti verniki in svetost življenja?
ODGOVORI
7 1
St. Gallen
01. 08. 2025 19.54
-6
Pri Golobu
ODGOVORI
1 7
94001
01. 08. 2025 19.39
-2
Če bi tej vladi kaj pomenila življenja državljanov in državljank, potem bi omogočila človeku spodobno življenje, ne pa da penzionisti pred penzijo jedo pasjo hrano, da preživijo.
ODGOVORI
3 5
bojer
01. 08. 2025 20.04
+1
... in ne samo to, za nameček morajo še prispevati solidarni prispevek za plače "vladnih uslužbencev".
ODGOVORI
4 3
peresni
01. 08. 2025 20.54
+7
Zato SDS krade penzije!
ODGOVORI
8 1
komarec
01. 08. 2025 19.07
+10
G. Aleš Primc poskušam razumeti vaš boj za Za otroke gre, da se borite proti pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, da se borite proti splavu, itd. Če se ne motim ste veren in vse te ideje prihajajo s strani RKC in njenih pripadnikov kar me v bistvu niti ne bi motilo, če bi imeli pogled na človeško življenje za vse enak. Nekatera življenja vas močno brigajo za nekatera pa vas ni niti malo mar. Nisem slišal iz vaših vernih ust še kritiko nad vojnimi grozotami, ki se izvajajo v Gazi kar dokazuje, da ste dvoličnež. Za to vas kot kristjan prosim, da se čimprej naučite 10 božjih zapovedi in jih, če ste pravi kristjan, začnete spoštovati. Teh deset božjih zapovedi so temelj krščanstva, upam si trditi, da jih zlorablja velika večina kristjanov, za to sem se umaknil iz katoliške cerkve do vernikov pa imam kar velike pomisleke, torej tudi do tega ali sploh Bog obstaja.
ODGOVORI
11 1
Sixten Malmerfelt
01. 08. 2025 18.57
+9
Dejmo še referendum o prepovedi faši stranke SDS!
ODGOVORI
10 1
Sixten Malmerfelt
01. 08. 2025 18.56
+7
Do aprila 2024 bomo imeli še vsaj 3 referendume, je rekel čelavipress!
ODGOVORI
8 1
Sixten Malmerfelt
01. 08. 2025 18.56
+10
Upam, da stroške referenduma poravnajo; Priimic, SDS in RKC-ČE Ga izgubijo!
ODGOVORI
11 1
zibertmi
01. 08. 2025 18.21
+12
referendum smo imeliga potrdili.DZ je potrdil tale zakon.koliko referendumov bo še naročil desetar,najprej primic potem še vili kovačič,vmes pa sds kmetje.kaj bo joka ,če volitve zopet izgubi
ODGOVORI
14 2
ArkaMast
01. 08. 2025 17.52
+9
A ko bo človek prišel k zdravniku brez zavarovanja, ali ga bodo tudi odslovili z vestjo? Ali ga bojo pustili trpeti oziroma umreti? To vrstna evtanazija (zavrnitev bolnika) pa ne bo greh????
ODGOVORI
11 2
ArkaMast
01. 08. 2025 17.50
+10
O tem smo že odločili!!! Plačajte si referendum in ponavljajte, dokler vam ne rata. Lahko 10x
ODGOVORI
12 2
walter2
01. 08. 2025 17.46
+11
RKC podpira ta referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja iz zdravstvenih razlogov,a po drugi strani organizira vojaške tabore mladine kjer se učijo o ravnanju z orožjem se pravi ubijat!Dvoličnost!RKC roke stran od javnega življenja!
ODGOVORI
13 2
peresni
01. 08. 2025 18.21
+8
V SR Sloveniji so bili RKC fanatiki tam, kjer jim je mesto. V cerkvi
ODGOVORI
10 2
94001
01. 08. 2025 19.35
-8
Walter2 ne govori o nečem česar sploh ne poznaš. Tudi SV vsako leto organizira tabore kjer se med drugimi učijo tudi rokovanja z orožjem. Je potem tudi SV z nivačenjem mladine prestopila prag. Sicer pa, a sploh poznaš Luka Debeljaka? Vem da ne, drugače ne bi pisal takšnih nebuloz.
ODGOVORI
1 9
bazilika555
01. 08. 2025 19.43
+4
Točno tako! Se pa res bojim, da se bo ob taki propagandi orožja, tudi pri nas zgodilo kaj "ameriškega" vsakdana...Bog ne daj!
ODGOVORI
4 0
peresni
01. 08. 2025 17.40
+10
Referendum naj kar bo ....plačajo pa ga naj večni RKC zgagarji.
ODGOVORI
12 2
Castrum
01. 08. 2025 17.35
-8
V Zdravniški zbornici Slovenije nasprotujejo predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Torej, še ena poteza vladajoče koalicije, ki ji stroka nasprotuje
ODGOVORI
3 11
iskriv
01. 08. 2025 17.48
+9
Zdravniška zbornica in Fides sta pod komando SDS zato ni čudno , da nasprotujejo !
ODGOVORI
12 3
anatomija
01. 08. 2025 17.28
+9
Lahko bi ob tem referendumu izpeljali še referendum o prepovedi državnega plačevanja cerkvi. Nič denarja za duhovnike in razne cerkvene organizacije . Stroške za to naj preuzame cerkev sama s pomočjo Rima
ODGOVORI
13 4
bazilika555
01. 08. 2025 19.45
+4
in s pomočjo donacij, teh 70% državljanov, ki so po uradnih podatkih SLo katoliške Cerkve, njeni verniki!
ODGOVORI
5 1
flojdi
01. 08. 2025 20.38
+4
Mene si polili z neko vodo pri 17ih letih.in me stejejo med pod loznika. Moram se Izpisat..ocitno.
ODGOVORI
4 0
visoki
01. 08. 2025 17.02
+7
od kje denar primcu za zbiranje,verjetno od ukradenih pri covidu od stranke sds
ODGOVORI
9 2
periot22
01. 08. 2025 16.56
+9
Primc pa kdo si ti da boš odločal o življenju drugih kdo vsak naj ima pravico da se odloči sam če je človek hudo bolan in leta in leta trpi pa naj se odloči sam ne da se njegovo trpljenje podaljšuje!!!!!!!!
ODGOVORI
11 2
