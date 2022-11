Referendumski trojček: kaj pomeni glas ZA in kaj PROTI?

Nazadnje so se volivci na referendum odpravili julija lani, ko so prepričljivo – s skoraj 87 odstotki – zavrnili novelo Zakona o vodah, ki jo je pripravila takratna Janševa vlada. Udeležba je bila druga najvišja v zgodovini na vseh dosedanjih zakonodajnih referendumih. Na volišča je prišlo 46,46 odstotka vseh volilnih upravičencev. Višjo udeležbo je DVK zabeležil le še na referendumu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic leta 2007, ki pa je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami.

Pobudnik vseh treh referendumov, ki bodo potekali v nedeljo, je opozicijski SDS, ki nasprotuje reorganizaciji vlade in s tem širjenju Golobove ministrske ekipe, preložitvi izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi in vladnemu poskusu sprememb upravljanja in vodenja RTV Slovenija.

Na zakonodajnem referendumu volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor pred njegovo razglasitvijo. Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in sicer pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. skoraj 340.000 volilnih upravičencev.

Vlado Roberta Goloba trenutno sestavlja 17 ministrov (od tega so trije brez resorja), s spremembo zakona o vladi pa bi sledila reorganizacija in uvedba treh novih ministrstev: ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo.

Zamik izvajanja zakona bi vladi omogočil, da bi uredila status zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe ter zagotovila stabilno financiranje sistema. Med najbolj perečimi so npr. vprašanja kadrov in oteženih pogojev njihovega zaposlovanja, vprašanje nabora storitev, vprašanje cene, saj zakon ne predvideva kritja realnih stroškov izvajalca in pomanjkljive pravne podlage, da bi ZZZS lahko izvajal naložene naloge.

Zaradi visokega vstopnega praga približno 40 odstotkov današnjih uporabnikov ne bo upravičenih do storitev dolgotrajne oskrbe. "Zaradi izključevanja strokovne in zainteresirane javnosti je zakon nesprejemljiv in nedopusten," so še zapisali.

Deset organizacij, povezanih z dolgotrajno oskrbo, je podprlo novelo zakona, saj po njihovem mnenju prinaša čas za sprejetje popravkov zakona. Zavrnili so navedbe zagovornikov zakona, da bodo stanovalci v domovih za starejše iz lastnega žepa v povprečju plačevali manj kot do zdaj. Zakon namreč ukinja dodatek za pomoč in postrežbo, s čimer bo dohodek stanovalcev nižji, opozarjajo. Ocenjujejo, da bo strošek za stanovalca, če zakon ne bo spremenjen, večji najmanj za znesek v vrednosti 200–300 evrov mesečno. Prav tako pravilniki znižujejo obseg storitev, ki jih uporabniki potrebujejo, zato bodo morali številne nujne storitve dolgotrajne oskrbe plačevati dodatno.

V SDS, ki volivce pozivajo, naj glasujejo proti noveli zakona, medtem ocenjujejo, da vlada z zamikom uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi škodi starejšim in tistim, ki potrebujejo pomoč. Menijo namreč, da zakon prinaša celovito ureditev skrbi za starejše ter jim omogoča dostop do storitev in varno starost. Predstavlja tudi enega od mejnikov načrta za okrevanje in odpornost ter s tem pot do evropskih sredstev.

Novelo zakona, ki jo je pripravila Golobova vlada, tako podpirajo Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Srebrna nit, Socialna zbornica Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnost varstveno-delovnih centrov Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas.

Trenutno je namreč v veljavi zakon, ki ga je leta 2005 pripravil SDS in predvideva, da ima RTV programski in nadzorni svet, ki imata programske in nadzorne funkcije ter generalnega direktorja, ki vodi posle. Od 29 članov programskega sveta jih 21 imenuje državni zbor.

Novela Zakona o RTV Slovenija prinaša spremembe upravljanja javnega zavoda. Po predlogu vlade bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTV Slovenija. Tega bi sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bi imeli odločilno vlogo strokovna javnost oz. civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija.

V skladu z novelo zakona bi tako osrednjo vlogo dobil enotni svet RTV Slovenija. Šest članov bi izbrali zaposleni, preostalih 11 pa bi na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in Nacionalni svet invalidskih organizacij.

"Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 21. julija 2022?"

Golobova vlada poudarja, da je temeljni namen predloga zakona zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo RTV Slovenija ter zaščititi novinarsko oz. uredniško neodvisnost. Prepričani so namreč, da so dogodki v zvezi z RTV v zadnjih dveh letih, ki so dosegli vrhunec s stavko novinarskih sindikatov RTV, pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja te svobode oz. do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve javnega zavoda.

Če si torej zagovorniki novele prizadevajo za umik politike iz odločanja na RTV Slovenija, pobudniki referenduma na drugi strani menijo, da gre za prikrito politizacijo in podreditev javnega zavoda vladajoči politiki. V SDS spremembam zakona nasprotujejo, saj le-te med drugim določajo predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom programskega in nadzornega sveta. Menijo, da bi z uvedbo enotnega sveta moč odločanja pridobile nevladne organizacije, svoj glas pa bi na drugi strani izgubili predstavniki poslušalcev in gledalcev.