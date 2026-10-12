2-krat za, 2-krat proti: preobrat pri rtv-prispevku

Na vseh štirih referendumih je volilna udeležba dosegla 54,55 odstotka. Na referendumu o ukinitvi rtv-prispevka je po dosedanjih podatkih glas oddalo 925.903 volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi jih je glasovalo 925.921. Posvetovalnega referenduma o socialni pomoči se je udeležilo 925.834 upravičencev. Na referendumu o volilni pravici tujcev pa je po zadnjih podatkih glasovalo 925.900 ljudi. Po preštetih 99,98 odstotka glasovnic je za ukinitev rtv-prispevka glasovalo 461.073 volilnih upravičencev, proti pa 461.765. Razlika je torej le 692 glasov.

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Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Še do zgodnjih jutranjih ur so izidi posvetovalnega referenduma sicer kazali, da je več volivcev glasovalo za ukinitev rtv-prispevka.

Rezultati zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi ter posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in ukinitvi volilne pravice tujcem, medtem ostajajo. Zakon o parlamentarni preiskavi so volivci po zadnji podatkih zavrnili z 51,26 odstotka oz. 471.859 glasov, 48,74 odstotka oz.448.643 tistih, ki so glasovali, je zakon podprlo.

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Pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom podpira 60,54 odstotka volivcev, 39,46 odstotka jih je bilo proti.

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Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je glasovalo 55,29 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa 44,71 odstotka.

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Pred voliščem Omnia v Ljubljani mnogi čakali na oddajo glasov

Pred voliščem Omnia v Ljubljani je bila ob 19. uri še vedno precejšnja gneča tistih, ki so želeli glasovati. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je že popoldne napovedal, da bo volilni odbor podaljšal svoje delo, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča oziroma 50 metrov okoli njega, lahko oddali svoj glas. Na štetje glasov na drugih voliščih pa to ne bo vplivalo. Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču.