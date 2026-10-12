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2-krat za, 2-krat proti: preobrat pri rtv-prispevku

Ljubljana, 12. 10. 2026 07.24 pred 1 uro 2 min branja 287

Avtor:
M.V. STA
Glasovnica

Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije, ki je preštela 99,98 odstotkov glasov, je proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija glasovalo 50,04-odstotka volivcev, za pa 49,96. Razlika je slabih 700 glasov, čaka pa se še na štetje glasovnic, ki so prispele po pošti. Volilna udeležba na tokratnih referendumih je bila rekordna.

Na vseh štirih referendumih je volilna udeležba dosegla 54,55 odstotka. Na referendumu o ukinitvi rtv-prispevka je po dosedanjih podatkih glas oddalo 925.903 volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi jih je glasovalo 925.921. Posvetovalnega referenduma o socialni pomoči se je udeležilo 925.834 upravičencev. Na referendumu o volilni pravici tujcev pa je po zadnjih podatkih glasovalo 925.900 ljudi.

Po preštetih 99,98 odstotka glasovnic je za ukinitev rtv-prispevka glasovalo 461.073 volilnih upravičencev, proti pa 461.765. Razlika je torej le 692 glasov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine.

Še do zgodnjih jutranjih ur so izidi posvetovalnega referenduma sicer kazali, da je več volivcev glasovalo za ukinitev rtv-prispevka.

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Rezultati zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi ter posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in ukinitvi volilne pravice tujcem, medtem ostajajo.

Zakon o parlamentarni preiskavi so volivci po zadnji podatkih zavrnili z 51,26 odstotka oz. 471.859 glasov, 48,74 odstotka oz.448.643 tistih, ki so glasovali, je zakon podprlo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom podpira 60,54 odstotka volivcev, 39,46 odstotka jih je bilo proti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je glasovalo 55,29 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa 44,71 odstotka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred voliščem Omnia v Ljubljani mnogi čakali na oddajo glasov

Pred voliščem Omnia v Ljubljani je bila ob 19. uri še vedno precejšnja gneča tistih, ki so želeli glasovati. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je že popoldne napovedal, da bo volilni odbor podaljšal svoje delo, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča oziroma 50 metrov okoli njega, lahko oddali svoj glas. Na štetje glasov na drugih voliščih pa to ne bo vplivalo.

Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču.

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Posvetovalni referendumi niso zavezujoči, drugače pa je z Zakonom o parlamentarni preiskavi, ki je zavezujoč.

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rtv prispevek referendum

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KOMENTARJI287

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patogen
12. 10. 2026 08.53
Ni problema za RTV. Itak bodo glasovnice iz tujine odločile. 700 ni nič. Zamenja se tistega Forbičija, depolitizira se RTV, uvede gledljiv info program, pa je zadeva rešena. Vse to se da že z obstoječimi predpisi.
Odgovori
0 0
jank
12. 10. 2026 08.52
Danas bi rad videl princa teme, ko se je zbudil. Včeraj je bil precej prehitro poln samega sebe. Počakajmo malo, da nam pove, kdo vse je kriv za poraz.
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0 0
IS58
12. 10. 2026 08.52
Test ni uspel. Tudi, če se po glasovih iz tujine kaj spremeni je važno , da SLOVENCI nismo Janševe ovce, razen nekaterih.
Odgovori
0 0
A1B3
12. 10. 2026 08.51
Kovačeva je osebno preštela glasove v Ljubljani. Zato gotovo držijo.
Odgovori
-1
0 1
supergigi
12. 10. 2026 08.51
Nehajte noreti lol. RTV referendum je bil posvetovalni, zato naj se naročnina ukine ali postane prostovoljna. Čez eno leto naj se znova sprejme enak zakon o parlamentarni preiskavi. Pa saj je bilo podobno z zakonom o zakonski zvezi istospolnih. Na koncu so zakon vseeno sprejeli, tudi če so bili ljudje parkrat proti na referendumu. Popolnoma nobene škode ni za trenutno vlado.
Odgovori
-3
0 3
royayers
12. 10. 2026 08.50
Jajospet izgubil. Odstop?
Odgovori
-2
1 3
bor99
12. 10. 2026 08.50
Kako lepo je brat in gledat komentarje od včeraj zvečer in pogledat današnje rezultate. Neprecenljivo.
Odgovori
-1
1 2
Dolgočasnež
12. 10. 2026 08.50
krneki vse skupaj...kruha in iger za neumen folk..zdaj pa naprej novim prigodam naproti....
Odgovori
+2
2 0
2mt8
12. 10. 2026 08.49
Zdaj pa prispevek dvignit na 100€ mesečno in zaposlit 10.000 novih levih novinarjev
Odgovori
+4
5 1
macolagobec
12. 10. 2026 08.51
Bravo, kazen za butasti folk mora bit!
Odgovori
+1
1 0
koral45
12. 10. 2026 08.49
Še en velik udarec za vlado, kljub donaciji 168€ na leto.
Odgovori
+1
2 1
Pompozni
12. 10. 2026 08.49
Brez veze 6 miljončkov, anede!..
Odgovori
0 0
110166
12. 10. 2026 08.49
Jojo volivcev ne moraš zamenjati, lahko zamenjaš državo. Obstajajo države kjer je 60% nepismenih ali probaj v izraelu.
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
12. 10. 2026 08.50
Burundi
Odgovori
0 0
PanAm
12. 10. 2026 08.52
Nepismeni ste ravno v tej državi....🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
Mali medo
12. 10. 2026 08.47
Pa še je mali Orban zafrknil. Se vidi v Srbiji kako je ko ima oblast roko nad televizijo.
Odgovori
+2
7 5
nebel
12. 10. 2026 08.47
Važno je kdo šteje. Sicer pa je razdelitev pol na pol skladna z razdelitvijo volilne baze.
Odgovori
+0
3 3
Podlesničar
12. 10. 2026 08.47
Pa je le zmagala zdrava pamet.
Odgovori
+6
10 4
Polkavalčekrokenrol
12. 10. 2026 08.46
za Janšete bo danes slab dan,kak teden si bodo lizali rane potem bo pa šef rekel da so zmagali kakor je rekel po volitvah in vse bo po starem
Odgovori
+2
8 6
Ne hodimnavolitve
12. 10. 2026 08.46
Včeraj je g. Janša rekel, da so ti referendumi test zdrave pameti. Ne vem, kdo je dal politiki pooblastilo , da testira zdravo pamet nas državljanov. Hvala, mojim sodržavljanom, zagotovo smo bolj pametni, kot si politika predstavlja.
Odgovori
+3
6 3
Eos_5
12. 10. 2026 08.46
Desničarji, lepo na kolo in se vozit naokoli
Odgovori
+0
7 7
Dr. Novšek
12. 10. 2026 08.46
ke ke ke ke ke
Odgovori
+1
1 0
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