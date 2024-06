Referendumsko soočenje štirih največjih parlamentarnih strank

Argument, da gre pri uzakonjanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zgolj za omogočanje ustrezno pomoč tistim, ki ob umiranju neznosno trpijo in želijo to agonijo zaključiti v miru in v svojem okolju, Čadonič Špeličevo ne prepriča. "Vsa stroka je jasno povedala, da tega ne podpira in trpljenje je del življenja in življenje je treba spoštovati. Trpljenje je treba lajšati z medicino in paliativno oskrbo." Po njenem mnenju bi s tem uzakonili smrt, opozarja tudi na zlorabe.

Sluga meni, da gre pri evtanaziji za intimno odločitev posameznika in da "paliativna oskrba v desetih odstotkih ni uspešna." Zagovarja, da se vsak sam odloča o sebi, da ne čuti bolečine.

"Vsem želimo zagotoviti intimno pravico, da se v skrajnih situacijah odločajo sami na podlagi jasnih meril," meni Frangež . Zanj gre za moralno-etično in politično vprašanje, ki terja razmislek. Poleg tega poudarja tudi pomen ureditve dolgotrajne oskrbe.

Medtem je Černač proti vsem štirim referendumskim vprašanjem. "Namesto pomoči pri evtanaziji, bi morali govoriti o tem, kako ljudem lajšati trpljenje v zadnjih trenutkih življenja," po njegovem mnenju bi se morali pogovarjati o ustrezni oskrbi na domu in v domovih za starejše.

Tako Černač, Čadonič Špelič kot Frangež so se strinjali, da o referendumskih vprašanjih ne bi smeli odločati na dan evropskih volitev. Sluga jim je odgovorila, da ljudi ne podcenjujejo, saj da že imajo izoblikovana stališča o temah. Čadonič Špelič se zdi skupni datum "mešanje megle in zavajanje ljudi," saj da so evropske teme pomembne in tema sama zase. Černač pa, da je koalicija referendume "manipulativno zlorabila" za povečanje udeležbe na evropskih volitvah.

Referendum o konoplji

Eno od referendumskih vprašanj, ki poleg evtanazije najbolj razburja je: Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?

Čadonič Špelič meni, da že imamo agencijo za zdravila, ki tistemu, ki mu zdravnik predpiše konopljo, poskrbi, da jo tudi dobijo. "Narobe je, da lahko uporabljamo snovi, ki nam škodujejo, predvsem za mlade, stroka svari pred uporabo konoplje."

V SD medtem referendumski vprašanji o konoplji podpirajo, "smo svobodna družba in verjamem v odgovornost posameznika". Po njegovem mnenju ima Slovenija na tem področju tudi kmetijski in gospodarski potencial.

Drugače menijo v SDS, kjer je Černač opozoril, da podatki kažejo, da se uporaba drog v zadnjih letih povečuje. Izpostavil je tudi nacionalni program glede prepovedanih drog, ki ga je koalicija julija lani sprejela. "V programu so zapisali, da bo posebna skupina tri leta spremljala učinke, če bi se v enem delu konoplja legalizirala," po njegovem mnenju koalicija s tem ravna kontradiktorno, medtem ko prepovedujejo uporabo arom v vejpih in elektronskih cigaretah ter višajo davek na sladke pijače.

Sluga trdi, da je to področje potrebno urediti na način, da bo trg urejen, da bodo zagotovili varovalke in da bi imeli ljudi podatke o tem, kakšne sestavine so v izdelkih s konopljo. "Sprejeti je potrebno stroge ukrepe, da otroci tega ne bodo uporabljali," je odgovorila na očite, da bi legalizacija povečala uporabo konoplje med mladimi.