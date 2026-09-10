'Refleks levičarskega antisemitizma' ali 'prodaja države Izraelu'?

"To, da ponekod, v nekaterih delih sektorja, dela več ljudi, ne pomeni, da je delo bolje opravljeno in da je servis za državljane boljši," pravi premier Janez Janša. Prepričan je, da se nekatera delovna mesta podvajajo, večje število zaposlenih pa, da ne pomeni tudi večje efektivnosti. "Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjkajo v slovenskem gospodarstvu," je prepričan. S tem pa je razburil sindikate, ki Janševe besede ocenjujejo za pavšalne. "Bi pričakoval, da nekdo, ki pride s takimi podatki, operira tudi s konkretnimi številkami, kje in zakaj ocenjuje, da je zaposlenih preveč," pravi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Glede Janševih besed, da Slovenija postaja "nepregledno birokratsko močvirje", pa Počivavšek dodaja: "Mislim, da gre tukaj predvsem za populistično predstavljanje nekega stanja, ki pa po mojem mnenju ne odraža dejanskega stanja in pavšalizira in demonizira javni sektor."

Ob tem pa na političnem parketu zadnje dni odmeva obrat v zunanji politiki. Vrhunec pa včerajšnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki so ga spremljali protesti. Izraelskega zunanjega ministra je pred prihodom v hram demokracije, kjer sta ga sprejela predsednika zunanjega in obrambnega odbora, tudi danes pričakalo nekaj deset protestnikov. Ga pa v parlamentu ni sprejel prvi med poslanci, ki je konec junija takole gostil izraelsko veleposlanico. Da so prejeli zaprosilo za srečanje, so nam potrdili v njegovem kabinetu, a da ga Zoran Stevanović, zaradi osebnih razlogov, ni potrdil. Prav zaradi vladnega odnosa do Izraela je Janšo včeraj popoldne doletel predlog za ustavno obtožbo dela Svobode in Levice. "Jaz moram reči, da pojma nimam za kaj gre. Vidite pa, s čim se mi ukvarjamo, pa s čim se oni," je komentiral Janša.