'Refleks levičarskega antisemitizma' ali 'prodaja države Izraelu'?

"To, da ponekod, v nekaterih delih sektorja, dela več ljudi, ne pomeni, da je delo bolje opravljeno in da je servis za državljane boljši," pravi premier Janez Janša. Prepričan je, da se nekatera delovna mesta podvajajo, večje število zaposlenih pa, da ne pomeni tudi večje efektivnosti. "Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjkajo v slovenskem gospodarstvu," je prepričan.
S tem pa je razburil sindikate, ki Janševe besede ocenjujejo za pavšalne. "Bi pričakoval, da nekdo, ki pride s takimi podatki, operira tudi s konkretnimi številkami, kje in zakaj ocenjuje, da je zaposlenih preveč," pravi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.
Glede Janševih besed, da Slovenija postaja "nepregledno birokratsko močvirje", pa Počivavšek dodaja: "Mislim, da gre tukaj predvsem za populistično predstavljanje nekega stanja, ki pa po mojem mnenju ne odraža dejanskega stanja in pavšalizira in demonizira javni sektor."
Ob tem pa na političnem parketu zadnje dni odmeva obrat v zunanji politiki. Vrhunec pa včerajšnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki so ga spremljali protesti. Izraelskega zunanjega ministra je pred prihodom v hram demokracije, kjer sta ga sprejela predsednika zunanjega in obrambnega odbora, tudi danes pričakalo nekaj deset protestnikov.
Ga pa v parlamentu ni sprejel prvi med poslanci, ki je konec junija takole gostil izraelsko veleposlanico. Da so prejeli zaprosilo za srečanje, so nam potrdili v njegovem kabinetu, a da ga Zoran Stevanović, zaradi osebnih razlogov, ni potrdil.
Prav zaradi vladnega odnosa do Izraela je Janšo včeraj popoldne doletel predlog za ustavno obtožbo dela Svobode in Levice. "Jaz moram reči, da pojma nimam za kaj gre. Vidite pa, s čim se mi ukvarjamo, pa s čim se oni," je komentiral Janša.
Predloga obtožbe pa niso podpisali v SD. "Eno uro, preden se vlaga, in greste na novinarsko konferenco, dobit papir v roke, ki govori o ustavni obtožbi, kjer rabimo za to 46 glasov, se mi zdi skrajno neresno," je dejal Matjaž Han.
Odločitev sicer sovpada z dejstvom, da je vlada za častnega konzula Izraela imenovala Zorana Lična, sicer člana SD. "Vam moram iskreno povedati, da ta težnja po tem, da on postane častni konzul, je že nekaj let, vendar ravno mi, naša stranka, je takrat v prejšnji vladi bila proti temu," je dejal Han.
Poslanci SD zdaj zahtevajo Ličnovo izključitev iz stranke. Ta na očitke odgovarja, da nikoli ni zapustil vrednot socialne demokracije, predlog pa da je pripravila že Tanja Fajon.