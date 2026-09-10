Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Refleks levičarskega antisemitizma' ali 'prodaja države Izraelu'?

Ljubljana, 10. 09. 2026 22.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Rene Markič
Soočenje Gibanje Svoboda in SDS

Na političnem parketu zadnje dni odmeva obrat v zunanji politiki. Vrhunec pa včerajšnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki so ga spremljali protesti. Te premier Janša označuje za "refleks levičarskega antisemitizma". Levi del opozicije pa mu očita, da državo prodaja Izraelu. Očitek, da vlada izvaja politiko, ki je izključno v interesu Izraela, je tudi glavni razlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade. Ob tem pa je vlada tik pred prelomnico prvih sto dni na oblasti pod streho spravila rebalans proračuna. A bolj kot posodobljen finančni okvir odmeva premierjeva kritika bohotenja javnega sektorja.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Vezi z Izraelom sprožile predlog ustavne obtožbe
    03:16
    Iz 24UR ZVEČER: Vezi z Izraelom sprožile predlog ustavne obtožbe
  • Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Sare Žibrat (GS) in Aleša Hojsa (SDS), 2. del
    09:34
    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Sare Žibrat (GS) in Aleša Hojsa (SDS), 2. del
  • Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Sare Žibrat (GS) in Aleša Hojsa (SDS), 1. del
    04:26
    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Sare Žibrat (GS) in Aleša Hojsa (SDS), 1. del

"To, da ponekod, v nekaterih delih sektorja, dela več ljudi, ne pomeni, da je delo bolje opravljeno in da je servis za državljane boljši," pravi premier Janez Janša. Prepričan je, da se nekatera delovna mesta podvajajo, večje število zaposlenih pa, da ne pomeni tudi večje efektivnosti. "Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjkajo v slovenskem gospodarstvu," je prepričan.

S tem pa je razburil sindikate, ki Janševe besede ocenjujejo za pavšalne. "Bi pričakoval, da nekdo, ki pride s takimi podatki, operira tudi s konkretnimi številkami, kje in zakaj ocenjuje, da je zaposlenih preveč," pravi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. 

Glede Janševih besed, da Slovenija postaja "nepregledno birokratsko močvirje", pa Počivavšek dodaja: "Mislim, da gre tukaj predvsem za populistično predstavljanje nekega stanja, ki pa po mojem mnenju ne odraža dejanskega stanja in pavšalizira in demonizira javni sektor."

Preberi še Janša po prvih 100 dneh vlade o 'nepreglednem birokratskem močvirju'

Ob tem pa na političnem parketu zadnje dni odmeva obrat v zunanji politiki. Vrhunec pa včerajšnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ki so ga spremljali protesti. Izraelskega zunanjega ministra je pred prihodom v hram demokracije, kjer sta ga sprejela predsednika zunanjega in obrambnega odbora, tudi danes pričakalo nekaj deset protestnikov.

Ga pa v parlamentu ni sprejel prvi med poslanci, ki je konec junija takole gostil izraelsko veleposlanico. Da so prejeli zaprosilo za srečanje, so nam potrdili v njegovem kabinetu, a da ga Zoran Stevanović, zaradi osebnih razlogov, ni potrdil.

Prav zaradi vladnega odnosa do Izraela je Janšo včeraj popoldne doletel predlog za ustavno obtožbo dela Svobode in Levice. "Jaz moram reči, da pojma nimam za kaj gre. Vidite pa, s čim se mi ukvarjamo, pa s čim se oni," je komentiral Janša. 

Preberi še Kajzer zavrača očitke: Dialog ni znak podrejanja

Predloga obtožbe pa niso podpisali v SD. "Eno uro, preden se vlaga, in greste na novinarsko konferenco, dobit papir v roke, ki govori o ustavni obtožbi, kjer rabimo za to 46 glasov, se mi zdi skrajno neresno," je dejal Matjaž Han

Odločitev sicer sovpada z dejstvom, da je vlada za častnega konzula Izraela imenovala Zorana Lična, sicer člana SD. "Vam moram iskreno povedati, da ta težnja po tem, da on postane častni konzul, je že nekaj let, vendar ravno mi, naša stranka, je takrat v prejšnji vladi bila proti temu," je dejal Han. 

Poslanci SD zdaj zahtevajo Ličnovo izključitev iz stranke. Ta na očitke odgovarja, da nikoli ni zapustil vrednot socialne demokracije, predlog pa da je pripravila že Tanja Fajon.

izrael janša izraelsko veleposlaništvo ustavna obtožba

Izraelsko obveščevalno podjetje naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih Jek 2

24ur.com Janša: Konec obsodb Izraela za vsako potezo. Opozicija zahteva sklic seje
24ur.com Protestniki pred dom Netanjahuja: 'To je postala predstava enega človeka'
24ur.com Spor znotraj izraelske vlade se zaostruje. Bodo morali razpustiti parlament?
24ur.com Vlada ukinila več ukrepov zoper Izrael. Golob: Jasen odmik od načel mednarodnega prava
24ur.com 'Odločevalci, ne hlapci' ali 'orodje Izraela'?
24ur.com Opozicija kritična do odprave ukrepov proti Izraelu: 'Moralni bankrot vlade'
24ur.com V Izraelu na oblasti najbolj desna vlada doslej
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prava kopija slavne mame
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
moskisvet
Portal
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
dominvrt
Portal
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929