Reforma osnovnega šolstva: obvezen NPZ, spremembe podaljšanega bivanja in varstva

NPZ-ji: Stara stvar v novi preobleki

Tako imenovani NPZ-ji bodo po novem obvezni po vsaki triadi. Ob koncu devetega, šestega in tretjega razreda. Ali je za otroke, ki so komaj začeli dobivati opisne ocene, prezgodaj za tovrstno ocenjevanje? Mnenja so deljena, za 24UR Fokus pojasnjuje ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič: "Za otroke sami testi niso stres, ker jih znajo učitelji na prijazen način pripraviti nanje, saj oni že od prvega razreda rešujejo uganke in podobno. Ampak se vprašam, kako bodo starši vzeli to, ko bodo testi obvezni. Koliko je pa tvoj pisal? Ja, moj je bil pa boljši. S tem bodo napsihirali te male uboge otroke, čeprav je to čisto nepotrebno."

NPZ-ji v 9. razredu bodo šteli tudi pri vpisu v srednjo šolo. Če zdaj torej velja, da štejejo točke pri 11 predmetih v 7. razredu, pri 13 predmetih v 8. in 11 predmetih v 9. razredu – če ima učenec vsa tri leta pri vseh predmetih zaključene petice, zbere 175 točk – bodo zdaj veljale točke in rezultati NPZ-jev. Ti so se zdaj upoštevali le, če sta imela pri vpisu učenca na spodnji meji enako število točk iz ocen, po novem pa bodo določen odstotek pri vpisu prispevale ocene, določen pa NPZ-ji. Koliko odstotkov skupnega uspeha za vpis v srednjo šolo bodo prinesle ocene in koliko NPZ-ji, še ni jasno. To bo vlada določila s podzakonskim aktom, bo pa višji delež vsekakor na strani ocen. Ocene bodo torej tudi v prihodnje štele več.

O ponovno obveznih NPZ-jih po vsaki triadi smo se pogovarjali z učenci in učenkami 7.a razreda Osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani. Zanimivo je slišati, kako razmišljajo o nacionalnih preizkusih znanja, kaj jih najbolj skrbi. Obiskali smo jih med poukom matematike ter tehnike in tehnologije. Jasno je, da je vsako ocenjevanje znanja stresno, poudarja pomočnica ravnatelja na OŠ Janka Modra, Miša Stržinar: "Pa vendar, čez štiri leta bodo imeli maturo, poklicno maturo, zaključni izpit, kjer se znova vrednoti in ocenjuje znanje, tako pač je v šolstvu."

Večina ravnateljic in ravnateljev, s katerimi smo govorili, obvezne NPZ-je podpira, ker dajo šolam, učiteljem in učencem povratno informacijo o njihovem delu in znanju. Ko govorimo o ponovni obvezni uvedbi NPZ-jev, govorimo o starih stvareh v prenovljeni podobi, razmišlja Marijana Kolenko, ravnateljica celjske Osnovne šole Lava: "V preteklosti marsikdo ni imel absolutno nobenega odnosa do NPZ, celo tako, da niso sodelovali vsi ... Zdaj so obvezni, pa vendar bodo omogočali, da bodo kje posvetovali kakemu otroku, naj ne piše, ker se štejejo povprečja." Zato, pravi Kolenkova, bo ključno, da bodo vse šole spoštovale obvezne preizkuse znanj. In da se bodo na podlagi rezultatov NPZ-jev poglobile v primerjavo ocen. Poenostavljeno: petica na eni osnovni šoli v znanju ni nujno enaka petici na drugi šoli: "Ocene so absolutno previsoke za normalne razmere, in če bi to poskušali uravnotežiti, bi ujeli pravi pomen NPZ-jev."