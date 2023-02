Reforma plačnega sistema s tremi stebri: 'Trenutno primerjamo jabolka in hruške'

Prvi korak pred reformo je odprava plačnih nesorazmerij, je pojasnila Ajanovič Hovnik, ki je izpostavila, da je skupina javnih uslužbencev tako raznolika, da "primerjamo jabolka in hruške". Kot rešitev so predlagali delitev na tri večje skupine, ki bi se nato delile še na manjše podskupine.

O točni delitvi stebrov, ali bo to glede na panoge ali dejavnosti, se bodo še pogovarjali z vladnimi strankami in sindikati, je napovedala. "To je pogajanje, ki nas čaka v drugem koraku. V tem trenutku primerjamo neprimerljivo: gasilca z baletnikom," pojasnjuje ministrica, ki dodaja, da je takšna dela težko vrednotiti enako. "Ko bodo oblikovani stebri, bomo znotraj stebrov postavili enačaje in med seboj primerjali tisto, kar se lahko primerja."

Kakšne stebre bodo oblikovali?

Ministrica je razkrila tri glavne stebre, a poudarila, da gre zgolj za izhodišča reforme plačnega sistema.

Prvi steber bi predstavljali funkcionarji vseh vej oblasti in predstavniki drugih državnih organov (Komisija za preprečevanje korupcije, informacijski pooblaščenec, varuh človekovih pravic) ter direktorji.

Drugi steber bi vključeval javne uslužbence ožje javne uprave, kamor spadajo ministrstva, vladne službe, zaposleni v regulatornih agencijah in skladih. Podsteber bodo pooblaščene uradne osebe: gasilci, policisti, vojaki, pravosodni policisti.

Tretji steber, oziroma po besedah ministrice - poglavje - pa zdravstvo in socialno varstvo skupaj, nato raziskave, vzgoja in izobraževanje, kultura in ostali javni zavodi.

"Gledali smo naravo dela in ali so pogoji dela primerljivi," ministrica pojasnjuje razlike med stebri in dodaja, da bo natančna delitev stvar dogovora.

Del reforme tudi merila in kriteriji za nagrajevanje

Ministrica za javno upravo je obljubila še, da delovnih mest v javnem sektorju za plačo, ki je nižja od minimalne, ne bo. Kdaj bi se ta obljuba lahko uresničila? "Ko se bomo izpogajali. Delo ne more biti vrednoteno manj, kot je minimalna plača," odgovarja ministrica Ajanovič Hovnik, ki ocenjuje, da trenutno v javnem sektorju 25 tisoč oseb pod minimalno plačo.

Reforma bo sicer preuredila tudi področje vrednotenja dela, merila in kriterije za nagrajevanje in razdeljevanje dopusta, napoveduje Ajanovič Hovnik.