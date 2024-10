'Reformacija je v slovenski prostor prinesla temelje za slovensko jezikovno osamosvojitev'

"Ob dnevu reformacije slavimo kulturno in duhovno dediščino, ki je Slovencem omogočila enega pomembnejših korakov na poti k oblikovanju našega naroda. Reformacija, ki se je začela v 16. stoletju, ni bila zgolj versko gibanje, temveč je v slovenski prostor prinesla temelje za slovensko jezikovno in kulturno osamosvojitev," je sporočila Pirc Musarjeva. Kot je nadaljevala, sta nam prav Katekizem, Abecednik, prevod Biblije v slovenski jezik in vse drugo, kar so ustvarili Primož Trubar in njegovi somišljeniki, omogočilo oblikovanje naše narodne biti, ki je postala nezamenljiva in neodtujljiva.