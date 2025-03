Regijska bolnišnica v Kranju: 'Kaj pa obljube o decentralizaciji?'

Odločitev vlade, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica stala v Kranju in ne v Radovljici ali celo na Jesenicah, je na Gorenjskem dvignila precej prahu. V Kranju so pričakovano zadovoljni, napovedujejo, da bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili v roku treh let. Razočarani in pretreseni pa so na Jesenicah, kjer so prepričani, da bo politično motivirana poteza prizadela številne prebivalce zgornje Gorenjske, ki bodo težje dostopali do varne zdravstvene obravnave. Razočaranja ne skrivajo niti v Radovljici, ki je po zadnji analizi glede primernosti lokacije pred Kranjem celo prednjačila. Sprašujejo se, kje so se izgubile predvolilne obljube vladajočih o decentralizaciji Slovenije.