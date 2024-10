Regionalni spektakel v svetu kave!

Vsi finalisti so s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pokazali, da je svet kave veliko več kot preprosta priprava najljubše pijače.

Letošnji naziv najboljšega bariste v regiji je prejel Karlo Purić iz Hrvaške, drugo in tretje mesto pa sta pripadla Ivanu Toti, prav tako iz Hrvaške, in Slovenki Evi Bogdan. Poleg naslova si je zmagovalec prislužil tudi denarno nagrado v višini 5.000 evrov, ekskluzivno izobraževanje Barcaffè espresso barista in specialno izobraževanje praženja kave pri Niku Oroši.

Na finalnem regijskem tekmovanju Barcaffè Barista Cup, ki je potekalo 27. septembra v Ljubljani, se je zbralo 12 najboljših barist iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in prvič tudi Bosne in Hercegovine, regija pa je dobila svojega novega najboljšega baristo. V dinamičnem vzdušju izobraževalnega centra Kolinska 1. sta občinstvo in žirija uživala v spretnostih tekmovalcev, od priprave espressa, mlečnega napitka do avtorskih pijač.

Razburljiva konkurenca in tekmovanje v treh disciplinah

Finalisti so se pomerili v treh ključnih disciplinah: priprava espressa, mlečnega napitka in t.i. signature drinks (napitka v lastni kreaciji), vsaka disciplina pa je zahtevala natančnost, kreativnost in popolno tehnično izvedbo. Strokovna žirija, sestavljena iz vodilnih imen iz sveta kave, je ocenjevala vse vidike priprave, od tehnike in okusa, do predstavitve in splošnega vtisa.

Med finalisti je bilo nekaj najbolj nadarjenih barist iz regije, med drugim predstavniki Slovenije - Eva Bogdan, Jasmin Husić, Toni Ćošić, Hrvaške - Ivan Tota, Karlo Purić, Marko Kovačević, Srbije - Vladimir Mijatović, Marija Erik in Miloš Jeličić in Bosne in Hercegovine - Lejla Krasnić, Hamza Crnica, Faris Čengić.