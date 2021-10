Regrat si lahko naberete kar sami

Pazite, kje nabirate regrat

Včasih je regrat bolj priročno kupiti. A če ga boste nabrali sami, boste vedeli, od kje je. Ni vsak prostor dober za nabiranje in uživanje regrata. Sploh regrat iz travnatih področij v mestih, cestah, železnicah ali drugih prometnih poteh ni najbolj primeren za uživanje. Enako se izogibajte travnikov, ki so pognojeni ali pa veste, da se tam sprehajajo psi. Najbolje je, če se odpeljete na mesto, kjer veste, da je travnik lep in bo zato regrat užiten. Morda ga celo posejete doma.

Kdaj je najboljši čas za regrat?

Regrat je spomladna rastlina, zato je takrat čas za njegovo uživanje. Sezona nabiranja zdravilnih listov se začne že marca. Uporabna pa je pravzaprav cela rastlina, čeprav se cvetovi in korenine v kuhinji redkeje uporabljajo. Cvetove lahko nabirate od sredine aprila, korenine pa maja, junija in tudi v jesenskem času med avgustom in oktobrom.

Zdravilna moč regrata

Regrat pa ni le zelo okusen, ampak ima tudi zdravilne učinke na zdravje. V regratu so fenolna kislina, inzulin, flavonoidi, kalij in mnoge druge zdravju prijazne sestavine. Pomaga pri različnih težavah, zato se priporoča pogosto uživanje.

- Regrat krepi delovanje jeter.

- Deluje odvajalno.

- Ima razstrupljevalni učinek in čisti organizem.

- Ima anticelulitni učinek.

- Niža raven sladkorja, zato je primeren za sladkorne bolnike.

- Pomaga pri boju proti virusom.

- Pomaga telesu, da lažje vsrka železo in je zato učinkovit za ljudi, ki se soočajo s slabokrvnostjo.

- Uravnava hormone, zato se priporoča med nosečnostjo in v menopavzi.

Spomladi so količine regrata skoraj neomejene. Zaradi vseh zdravilnih učinkov je priporočljivo, da ga čim pogosteje vključite v prehrano. Ni nujno, da uživate le regratovo solato, ampak si ga lahko pripravite na različne načine.





