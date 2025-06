Regres mora biti na računu do konca meseca

"Za leto 2025 je določen najnižji znesek regresa v višini 1.277,72 EUR, možno pa je tudi višje izplačilo, če tako predvideva področna kolektivna pogodba, individualna pogodba o zaposlitvi ali delodajalčev interni predpis," so sporočili z Inšpektorata Republike Slovenije za delo in poudarili, da ima vsak zaposleni s pravico do letnega dopusta tudi pravico do regresa.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas, mu pripada sorazmerni del regresa, razen če gre za posebne primere, kot so zaposlitve na podlagi zakonodaje o pokojninskem, invalidskem ali zdravstvenem zavarovanju ali starševskem dopustu. V teh primerih je delavec upravičen do celotnega regresa.

Med vsemi kršitvami v zvezi s plačilom za delo so v letu 2024 najbolj izstopale kršitve v zvezi z regresom za letni dopust: "Teh so inšpektorji ugotovili 1628, primerjalno navajamo, da je bilo v letu 2023 ugotovljenih 1432 tovrstnih kršitev, v letu 2022 pa 1891 kršitev," so sporočili z inšpektorata.

Največje število prejetih prijav glede plačila za delo se je nanašalo na izplačilo regresa za letni dopust, ravno tako je bilo glede tega instituta največ ugotovljenih kršitev, ki so se nanašale na neizplačilo oziroma zamudo pri izplačilu regresa za letni dopust.

"V nekaterih primerih so delodajalci izplačali regres v gotovini, kar povečuje tveganje za zlorabe, saj ZDR-1 ne predvideva izplačevanje regresa na transakcijski račun," so izpostavili na inšpektoratu.

"Zabeleženi so bili tudi primeri zlorab, ki so se izkazali za težko dokazljive, in sicer je delodajalec delavcem izplačal regres za letni dopust, vendar pa v nadaljevanju od delavcev zahteval, da znesek dvignejo z bančnega računa in ga v gotovini vrnejo delodajalcu," so še pojasnili.

Na inšpektoratu zato zatrjujejo, da nadaljujejo z izvajanjem rednega poostrenega nadzora pri delodajalcih glede plačila regresa.