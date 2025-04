Nekatera podjetja regres že izplačala, kakšni so zneski?

Regres ni obdavčen do višine povprečne bruto plače, ki pa nekoliko niha. Če torej nakazilo regresa ne sme biti nižje od 1277 evrov, kolikor trenutno znaša minimalna bruto plača, se povprečna bruto plača seveda spreminja. Po podatkih Statističnega urada trenutno znaša 2464 evrov bruto. Decembra, ko so podjetja zaposlenim izplačevala božičnice, bonuse in druge nagrade, pa je bila ta precej višja in je znašala 2803 evre. Številni delodajalci so tako izkoristili priložnost in regres na osnovi višje plače decembra že izplačali v začetku leta.

Kdo je že prejel regres?

Najvišje regrese že tradicionalno prejemajo zaposleni v bankah in zavarovalnicah. Banki NLB in OTP sta zaposlenim že marca izplačali 2803 evre. Enak znesek so prejeli tudi zaposleni v Zavarovalnici Sava, prav tako prejšnji mesec. Skupaj s februarsko plačo so 2800 evrov prejeli zaposleni v Zavarovalnici Generali. 2749 evrov bodo še ta mesec prejeli zaposleni v družbi Gen-I. Nakazila v višini 2518 evrov so se februarja razveselili tudi zaposleni na Telekomu Slovenije.

Novomeški farmacevtski gigant Krka je zaposlenim prav danes nakazal 2464 evrov. Tudi Petrol je regres že izplačal februarja, kot so sporočili, je letošnji doslej najvišji in znaša 2400 evrov. Regres v Sparu in Lidlu bo letos znašal 2000 evrov, oba trgovca ga bosta nakazala prihodnji mesec oziroma junija. Prav tako junija pa bo zaposlenim regres v višini 1800 evrov nakazal tudi Hofer. Nekatera podjetja bodo odločitev glede regresa še sprejela, kot rečeno, pa mora biti ta izplačan do konca junija.