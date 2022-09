Regulacija psihoterapije kot samostojnega poklica bi šarlatanom zavezala roke

V Sloveniji je te dni potekal evropski kongres psihoterapevtov, ki se ga je udeležilo okoli 850 psihoterapevtov iz cele Evrope, del tega kongresa pa je bila tudi izmenjava izkušenj o položaju psihoterapije v različnih državah. Predstavnika Avstrije in Nemčije sta predstavila tamkajšnjo zakonsko ureditev psihoterapije, na okrogli mizi smo slišali tudi, kako potekajo prizadevanja zanjo v Latviji in v Srbiji, izkušnje pa je s sodelujočimi delil tudi predstavnik Poljske.

Ob koncu kongresa je ključne ugotovitve povzel mag. Miran Možina , psihiater in psihoterapevt ter direktor SFU Ljubljana. Kot je dejal, je v številnih evropskih državah psihoterapija vedno bolj prepoznana kot samostojen poklic, nekatere od držav, pa so področje tudi zakonsko uredile. Slovenija z zakonsko ureditvijo psihoterapije ne sme več odlašati, opozarja Možina in dodaja, da je potrebno čimprej slediti avstrijskemu zgledu.

V Avstriji in Nemčiji, ki velja za evropsko in svetovno silo na področju psihoterapije, je zakonska ureditev povečala interes med mladimi za psihoterapijo kot prvi poklic. Tako imajo v Avstriji registriranih več kot 11.000 psihoterapevtov, pri nas jih je le okoli 300.

Avstrija ima zakon o psihoterapiji od leta 1990, leta 2018 sta nova zakona o psihoterapiji sprejeli Hrvaška in Malta, leta 2019 Nemčija, Srbija pa je v letu 2020 oblikovala nov predlog zakona, medtem ko so se prizadevanja za slovenski zakon znova znašla v slepi ulici, kljub temu da je državni zbor 27. marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 20182028, v kateri je med prioritetnimi nalogami zapisano, da se mora zakonsko urediti področje psihoterapije in sicer: priprava osnutka zakona do konca leta 2018, sprejem zakona v parlamentu do konca 2019 in implementacija do konca leta 2020.

Smo v drugi polovici leta 2022, pa še vedno nismo nič bližje predlogu zakona. "Pri nas država ne funkcionira," je bil jasen Možina, ki upa, da bo z novo vlado in novim ministrom za zdravje tokrat vendarle drugače. Namreč, predlog normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji je pripravljen že vse od leta 2018. "Kljub temu da smo do oktobra 2018 ministrstvu za zdravje predložili vsa potrebna gradiva v obsegu več sto strani, se od takrat na zdravstvenem ministrstvu ni nič premaknilo." In kje Možina vidi glavne razloge za neodzivnost? En od razlogov je po njegovem nekompetentnost ministrstva za zdravje, saj bi le-to moralo presoditi vse strokovne podlage in različna strokovna mnenja glede vsebine zakona, nato pa sprejeti osnutek zakona ter ga poslati v javno razpravo.