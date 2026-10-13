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Gospodarstvo

Regulirane cene goriv nekoliko nižje

Ljubljana, 13. 10. 2026 07.41 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Cena goriva

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od priglasitve trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

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Cene bencina, dizla in kurilnega olja malenkost nižje

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KOMENTARJI3

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Hind Rami Iyad Rajab
13. 10. 2026 08.21
kdaj bodo pa kmetje in prevozniki štrajkal ...??? a zdej je vse ok..???
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+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
13. 10. 2026 08.20
banda pokvarjena lažniva neizobražena kriminalna lopvska janšistična...kdaj bodo goriva po 1 evro kot so krulili desnaci...??? plus da so vsi tej desnaci krulili z janšo na čelu kako je v državi vse narobe...Slovenija pa ima NAJVEČJO gospodarsko rast v Evropi za prvo polovico leta...za kar JE ZASLUŽNA prejšnja vlada Goloba in NE ta kriminalna lažniva koruptivna klika janšizma...
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+1
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