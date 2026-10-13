Regulirane cene goriv nekoliko nižje

Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od priglasitve trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.