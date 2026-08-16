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Rehabilitacija rok z očali za virtualno resničnost: za koga je primerna?

Ljubljana, 16. 08. 2026 13.53 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Tjaša Dugulin
VR-očala

Ko umetno ustvarjen svet povrne gibanje v resničnem: na ljubljanski Nevrološki kliniki so pred kratkim uvedli rehabilitacijo rok s posebnimi očali za virtualno resničnost. Ta bolnikom pomagajo pri boljši gibljivosti, večji vzdržljivosti in motoričnih spretnostih. Ena največjih prednosti je, da lahko terapijo izvajajo tako rekoč že v bolniški postelji oziroma sobi. Kar je še posebej pomembno pri možganski kapi, saj je okrevanje največje v prvih petih tednih. Takšna rehabilitacija je za paciente tudi veliko bolj zanimiva, kar jih še dodatno spodbuja k vadbi.

85-letni Danilo Škrbinek je en teden po možganski kapi preizkusil terapijo z VR-očali. "Poglejte svoje roke, boksarske rokavice imate gor in proti vam prihajajo kocke," ga je ob tem spodbujal Jakob Košir, delovni terapevt na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. "Zdaj pa poskusite z roko prijeti en košček sestavljanke ... Tako, zdaj ga imate v roki in ga poskusite umestiti na pravo mesto," sta nadaljevala.

In vtisi po prvih vajah? Obe sta bili po svoje zahtevni, pove. "Pri boksanju kock sem mogoče prepozno opazil, da so kocke v različnem nivoju. No, ampak sem 'pogruntal'. Zelo koristno za človeka, ki se mora zopet pripraviti nazaj v življenje," poudarja Škrbinek.

Delovno terapijo – tudi z VR-očali – je medtem že več dni obiskovala 80-letna bolnica z multiplo sklerozo. "Treniramo reflekse, vzdržljivost ... Da se opolnomočiš, da lahko sam kuhaš, sam pereš solato – to je vse s tem namenom," pravi.

Primerna je za vse nevrološke bolnike, tudi denimo tiste s parkinsonovo boleznijo. "Prednost tovrstnih terapij je ponovljivost – se pravi, da se določene vaje lahko ponavljajo večkrat, in pa tudi raznolikost. Terapija z navidezno resničnostjo omogoča multisenzorično stimulacijo," razlaga nevrolog Dejan Georgijev.

In pacientom je takšna oblika terapije tudi precej zabavna. "Mislil sem, da sem nekje drugje," je navdušen Škrbinek.

"Ne gre samo za motoriko, bolnik mora tudi razmišljati," pa pojasnjuje delovna terapevtka Jelka Janša. "Pripomore k hitrejši in bolj učinkoviti rehabilitaciji nevroloških pacientov," ob tem dodaja Georgijev.

Sicer pa se VR-očala dopolnjujejo z moderno zrcalno terapijo, ki jo uporabljajo že več let in je primerna tudi za bolnike z negibnimi rokami. "Bolnik opazuje gibanje roke v tem virtualnem okolju in skozi ta način se nekako spodbudi zanimanje za uporabo roke. Posnemamo pa gibe iz vsakdanjega življenja – prijemanje kruha, prijemanje kozarca, rezanje hrane ... Skratka gibi, ki bolniku nekaj pomenijo," poudarja Janševa.

Prav tako so tu še posebni robotski sistemi, s katerimi krepijo mišično moč in obseg giba. Vse sodobne tehnologije pa ves čas povezujejo s klasično delovno terapijo, ki ostaja zlati standard rehabilitacije nevroloških bolnikov.

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16. 08. 2026 14.11
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