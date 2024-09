Slovenija bo na rehabilitacijo sprejela palestinske otroke

Slovenska karitas, strateški partner Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije na področju mednarodne humanitarne pomoči, je v sodelovanju s Fundacijo Danila Türka pripravila projekt zdravstvene rehabilitacije za osem do deset težko ranjenih otrok iz Gaze. Ranjeni otroci, katerih število se ves čas povečuje, bodo prejeli intenzivno zdravljenje, vključno z operacijami, rehabilitacijo, protezami in drugimi sofisticiranimi medicinskimi pripomočki v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (URI) in po potrebi v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.



"V Gazi zaradi hudega pomanjkanja hrane in lakote trpi več kot 1,1 milijona prebivalcev, od tega je večina otrok, ki so na robu preživetja. V okviru projekta bo zato poleg rehabilitacije otrok v Sloveniji skoraj 1000 najbolj ranljivih notranje razseljenih družin prejelo finančno podporo. S tem bomo preskrbeli več kot 5000 prebivalcev Gaze, ki si bodo lahko kupili hrano in druge nujne življenjske potrebščine."



Za financiranje projekta je vlada namenila 700.000 evrov.