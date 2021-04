Reintegraciji policista Sakača ne nasprotujejo ne sodelavci ne vodstvo

Proti Sakaču ter še ostalim štirim policistom iz afere Facebook sicer poteka sojenje zaradi zlorabe položaja ali sprejemanja daril. Olaj je glede tega izpostavil ustavno načelo o domnevi nedolžnosti ter dodal, da bo Policija, če bo Sakač v prihodnosti obsojen, to obravnavala kot novo dejstvo in se ustrezno odzvala.

Na današnjem naroku so prebrali pisno izjavo generalnega direktorja Policije Antona Olaja . Ta je ocenil, da je glede na pomanjkanje policistov, na dejstvo, da je sodišče pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved delovnega razmerja nezakonita, ter na to, da se Sakač želi vrniti na delovno mesto ter da njegovi nekdanji kolegi nimajo zadržkov, pravično, da se Sakač vrne na delo v Policiji.

Predsednica sodnega senata Marinela Maras je uvodoma pojasnila, da je po sklepu višjega delovnega sodišča vprašanje le morebitna reintegracija Mihe Sakača v Policijo. Sakaču so medtem že izplačali bruto plače ter razliko v regresu za obdobje med marcem 2016 in julijem 2020.

Sakač je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi skupaj še z drugimi policisti dobil zaradi vpletenosti v domnevno dogovarjanje o prometni kontroli nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sredi policijske stavke novembra 2015. Ministra sta sredi policijske stavke novembra 2015, ko se je ponoči vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki, ustavila policista in opravila alkotest. V javnosti je kasneje zakrožilo anonimno pismo s posnetki dopisovanja na Facebooku, ki so razkrivali predhodno dogovarjanje o prometni kontroli.

Sakač se je nato s tožbo obrnil na delovno sodišče. To je dvakrat presodilo, da je bila odpoved zakonita, a je višje delovno sodišče nato obakrat obrnilo sodbo in sklenilo, da so policista odslovili nezakonito. Po odločitvi vrhovnega sodišča, naj o okoliščinah vročanja pisne obdolžitve in vabila na zagovor opravijo celovito presojo, pa je višje sodišče maja 2020 zopet presodilo, da je bila odpoved Sakaču nezakonita. Pri tem sta ostali odprti le vprašanji njegove ponovne zaposlitve in izplačila plač za nazaj.