'Rejnik ne more postati vsak. Treba je imeti veliko ljubezni, potrpljenja in znanja'

V Sloveniji je bilo lani v rejniške družine sprejetih 74 otrok, v letošnjem letu do zdaj 61. Pri rejništvu je cilj, da se otrok vrne v matično družino, ko le-ta vzpostavi ustrezne okoliščine za primerno skrb, vzgojo in razvoj otroka, v nekaterih primerih pa se zgodi, da rejniki posvojijo otroke, ki so pri njih. Samo letos je bilo pet takšnih primerov, kar je dokaz, kako močne so vezi med otroki in rejniki.