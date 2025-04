Rejniki bi po novem bili plačani več, nezaposlenim bi krili prispevke

"Kar pomeni, da se tudi centri za socialno delo (CSD) in socialne službe soočajo z velikim izzivom, kam nameščati otroke v stiski," je dodal. Namen novele je obdržati rejnike v sistemu in privabiti nove.

Juvan je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da spremembe zakona pomenijo temeljito in nujno prenovo rejniškega sistema v Sloveniji. Potreba po prenovi pa izvira iz pomanjkanja rejniških družin, da se za to dejavnost odloča vedno manj ljudi in da se rejniki starajo.

Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. S predlogom povišujejo plačilo rejnikom in uvajajo tri prejemke v višini 360 evrov, nezaposleni rejniki pa bi bili upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, je po seji dejal državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan .

Plačilo prispevkov nezaposlenim

V sporočilu po seji vlade pa so zapisali, da predlog določa enotno oskrbnino za vse otroke oziroma polnoletne osebe (od nič do 26 let). Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške v višini 494,09 evra in denarni prejemek v višini otroškega dodatka, določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka v višini 143,81, skupaj torej 637,9 evra (trenutno 510,23 evra).

Prva raven je položaj rejnikov in otrok v rejniških družinah. Sprememba predvideva, da bodo rejniki, ki imajo nameščenega vsaj enega otroka, upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, v kolikor niso zavarovani na drugi podlagi, torej če niso zaposleni. Predlog "znatno povečuje tudi plačilo rejnikom ter povračilo materialnih stroškov" , je dejal Juvan.

Višja oskrbnina

Predlog zakona določa tudi poročanje rejnika glede namenskosti porabe zvišane oskrbnine, in sicer enkrat letno ter kadar to zahteva CSD. Trenutno je možno povišanje oskrbnine za 25 odstotkov materialnih stroškov, oskrbnina tako lahko znaša največ 457,84 evra, so zapisali.

Če otrok biva v rejniški družini za čas vikendov in šolskih počitnic (vikend rejništvo), je rejnik v teh mesecih upravičen do 75-odstotne oskrbnine (478,43 evra) ter sorazmernega dela plačila dela.

Še trikrat po 360 evrov

Novela določa, da so otroci v rejništvu prejemniki otroškega dodatka. "S tem smo odpravili vse nejasnosti, do katerih dodatnih ukrepov so upravičeni otroci v rejništvu, spomnimo se recimo na razdelitev računalnikov," je dejal Juvan.

S predlogom novele bi uvedli tudi tri prejemke za rejnike v višini 360 evrov, in sicer bi prvega dobili ob namestitvi otroka, takoj po nujnem odvzemu, drugega bi dobili za namestitev vsakega od sorojencev v rejniško družino, tretji prejemek pa bi bil dodatek za oddih in počitnice v poletnih mesecih za vsakega nameščenega otroka.

Več pomoči in usposabljanja

Predlog uvaja nekatere nove storitve za rejnike, kot sta brezplačna pravna pomoč, ko morajo na sodišču sodelovati v postopkih, in dostop do supervizije, torej do strokovne pomoči in svetovanja, do katere so bili zdaj upravičeni socialni delavci.

Predlog novele poenostavlja postopek za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica, normativ pa znižuje na namestitev ne enega otroka ali mladostnika, ki pa mora biti nameščen za cel mesec.

Na področju nadzora in usposabljanja uvajajo, da morajo rejniki usposabljanje opraviti uspešno in ne zgolj opraviti. Redna usposabljanja rejnikov pa bi se izvajala na vsake tri leta, in ne več na pet let.

Po noveli bi se individualna projektna skupina, ki se ukvarja s posameznim primerom, morala sestati dvakrat letno in ne več enkrat na leto.