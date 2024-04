'Reka ni smetišče': iz Ljubljanice potegnili kolesa, skiroje in drugo nesnago

S čiščenjem reke Ljubljanice se zaključuje tradicionalna mesečna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, ki prebivalce spodbuja k skrbi za čisto in urejeno mesto. Medtem ko je čiščenje reke v preteklih letih potekalo od Špice do osrednje tržnice, pa so letos traso podaljšali vse do Plečnikovih zapornic. In kaj vse so potegnili ven iz reke, ki teče skozi slovensko prestolnico? Kolesa, skiroje, prometne znake ... in še marsikaj drugega, kar ne sodi v strugo Ljubljanice.

Pri čiščenju Ljubljanice sodelujejo potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in drugih društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi, ki skrbijo za čisto Ljubljano in Ljubljanico, so ta teden sporočili iz Zavoda za turizem Ljubljana. Letos so čistilno traso, ki je v preteklih letih potekala od Špice do osrednje tržnice, podaljšali vse do Plečnikov zapornic. Odpadke so zbrali na Čevljarskem mostu, kjer so od 11. ure na ogled in v opomin, da reka ni smetišče.

Kot so poudarili pri zavodu, je spodbuden podatek ta, da se je v 33. letih akcije količina odpadkov v reki zmanjšala za 75 odstotkov, kljub temu pa iz nje vsako leto še vedno dvignejo skoraj tono odpadkov. Čiščenje Ljubljanice sicer tradicionalno poteka kot sklepna prireditev mesečne akcije Za lepšo Ljubljano, ki se odvija med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje.

Organizatorji akcije so ob tem pripravili tudi kulturni program. Po nabrežjih Ljubljanice so se sprehajali možje in dekleta v frakih in meščanskih opravah, med njimi pa je bilo videti tudi Povodnega moža. Otroci so se lahko udeležili delavnice, na kateri so iz odpadnih materialov, kot so zamaški in slamice, izdelovali štampiljke in jih odtisnili na platno. Obiskovalcem prireditve pa je bil za manjša popravila na voljo tudi mobilni servis koles.

