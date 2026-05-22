Zastoji na ljubljanski obvoznici, proti morju in pred Karavankami

Začenja se rdeči konec tedna, ki so ga v preteklih dneh že napovedovali na prometnoinformacijskem centru. V nekaterih nemških zveznih deželah se začenjajo počitnice, ob tem pa binkošti prinaša podaljšan konec tedna za več evropskih držav, kar se že pozna tudi na naših cestah.
Največ težav je trentno na ljubljanski obvoznici, primorski avtocesti proti morju ter pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji.
Na ljubljanski obvoznici zastoji nastajajo na več odsekih. Na zahodni obvoznici je promet upočasnjen od Broda proti Brezovici, kjer predor Šentvid občasno tudi zapirajo. Gneča je tudi na južni obvoznici od Centra proti Brezovici ter od Centra do Šmarja Sapa proti Dolenjski, zastoji pa nastajajo tudi na vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu.
Promet je močno povečan tudi na primorski avtocesti. Zastoji nastajajo med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti morju ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
Na štajerski avtocesti se promet zgošča pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Ljubljani, zastoj pa nastaja tudi pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane.
Zstoji pa ob tem tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije.
Povečan promet beležijo še na cestah Izola–Strunjan, Koper–Dragonja ter Lesce–Bled. Zaradi prometne konice je promet upočasnjen tudi na številnih mestnih vpadnicah in obvoznicah.
Promet dodatno ovirajo prometne nesreče. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu zaprt prehitevalni pas, na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Zadobrovi pa je promet oviran. Na glavni cesti Maribor–Dravograd pri Spodnji Selnici promet poteka izmenično enosmerno.
Pred nami so tudi nove popolne zapore cest. Na Viru bo cesta Želodnik–Domžale zaprta od sobote ob 22. uri do ponedeljka do 6. ure. Na Ravnah na Koroškem bo cesta Ravne–Dravograd zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. V Črnovi bo na cesti Velenje–Arja vas danes do 18. ure ter v soboto med 6. in 17. uro zaprt odsek proti Dobrni. Med Podblico in Lajšami pa bo cesta Lipnica–Kropa–Rudno zaprta od ponedeljka do 15. junija.
