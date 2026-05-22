Slovenija

Zastoji na ljubljanski obvoznici, proti morju in pred Karavankami

Ljubljana, 22. 05. 2026 15.07 pred 32 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.P.
Prometni zastoji

Na cestah po državi se že pojavljajo daljši zastoji. Največ težav je na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti v smeri Kopra. Promet ob tem dodatno ovirajo še prometne nesreče.

Začenja se rdeči konec tedna, ki so ga v preteklih dneh že napovedovali na prometnoinformacijskem centru. V nekaterih nemških zveznih deželah se začenjajo počitnice, ob tem pa binkošti prinaša podaljšan konec tedna za več evropskih držav, kar se že pozna tudi na naših cestah.

Največ težav je trentno na ljubljanski obvoznici, primorski avtocesti proti morju ter pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji.

Na ljubljanski obvoznici zastoji nastajajo na več odsekih. Na zahodni obvoznici je promet upočasnjen od Broda proti Brezovici, kjer predor Šentvid občasno tudi zapirajo. Gneča je tudi na južni obvoznici od Centra proti Brezovici ter od Centra do Šmarja Sapa proti Dolenjski, zastoji pa nastajajo tudi na vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu.

Promet je močno povečan tudi na primorski avtocesti. Zastoji nastajajo med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti morju ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti se promet zgošča pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Ljubljani, zastoj pa nastaja tudi pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane.

Zstoji pa ob tem tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije.

Povečan promet beležijo še na cestah Izola–Strunjan, Koper–Dragonja ter Lesce–Bled. Zaradi prometne konice je promet upočasnjen tudi na številnih mestnih vpadnicah in obvoznicah.

Preberi še Prazniki in sonce: slovenske ceste bodo spet (pre)polne

Promet dodatno ovirajo prometne nesreče. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu zaprt prehitevalni pas, na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Zadobrovi pa je promet oviran. Na glavni cesti Maribor–Dravograd pri Spodnji Selnici promet poteka izmenično enosmerno.

Pred nami so tudi nove popolne zapore cest. Na Viru bo cesta Želodnik–Domžale zaprta od sobote ob 22. uri do ponedeljka do 6. ure. Na Ravnah na Koroškem bo cesta Ravne–Dravograd zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. V Črnovi bo na cesti Velenje–Arja vas danes do 18. ure ter v soboto med 6. in 17. uro zaprt odsek proti Dobrni. Med Podblico in Lajšami pa bo cesta Lipnica–Kropa–Rudno zaprta od ponedeljka do 15. junija.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mejacrnikal
22. 05. 2026 16.24
kaos kot dosedanja politika
Masturbator
22. 05. 2026 16.23
Kera greznica ta drzava
2mt8
22. 05. 2026 16.23
Slovenija, z razvito infrastrukturo in zelo razvitim javnim prometom 🤣🤣🤣
Banion
22. 05. 2026 16.16
čakte no danes so zadnjič zastoji
Slovener
22. 05. 2026 16.06
Gorivo je očitno še prepoceni !
Odgovori
?iro123
22. 05. 2026 16.06
Juhuhu, kr naj stojijo, zarad mene do torka, naj stojijo v koloni.
Jezna lepookica
22. 05. 2026 16.04
Nič novega
Društvo mi smo Mukiji
22. 05. 2026 16.03
Alenka Bratušek bo uredila pretočnost,da bo bolje.
bb5a
22. 05. 2026 15.58
To morš bit prtegnjen, da greš na morje v takšni gužvi...
Rdečimesečnik
22. 05. 2026 15.57
Mi plešemo celi dan in noč
Magnezij400
22. 05. 2026 16.01
Ti boš plesal cel lajf doma na kavču
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Oklepnik
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
