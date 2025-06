Reka Sava ob brežiškem morju spisala zgodbo o energiji ljudi in obnovi narave

Dogodek Sava povezuje je spodbudil dialog o večnamenski rabi reke Save in pozitivnih učinkih hidroelektrarn za lokalno skupnost in okolje.

Ali ste vedeli, da vsako leto prvi junijski dan obeležujemo mednarodni dan reke Save? Letos se je ob tej priložnosti v Brežicah zbrala pisana druščina – družine, otroci, lokalni ustvarjalci, športniki in ljubitelji narave. Dogodek Sava povezuje, ki so ga organizirale Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), je ponudil več kot le prijetno nedeljsko druženje ob vodi. Povezal je ljudi, odprl prostor za dialog in pokazal, da je najdaljša slovenska reka simbol sožitja na poti v trajnostno prihodnost.

Na sončno dopoldne prvega junijskega dne so obiskovalci ob brežiškem morju, kot domačini imenujejo pretočno akumulacijo hidroelektrarne (HE) Brežice, uživali v pestri paleti dejavnosti. Podali so se na voden pohod ob Savi, si ogledali HE Brežice in trenutno največjo sončno elektrarno v Sloveniji ter uživali v ponudbi lokalnih dobrot. Obiskovalcem so bile na dogodku predstavljene številne vsebine – od informativnih panojev, ki so obiskovalcem na slikovit način približali večnamensko vlogo hidroelektrarn, do konkretnih primerov, kako energetska infrastruktura prispeva k obnovi in ohranjanju naravnega okolja. Ob izgradnji hidroelektrarn v Posavju so bile ob reki urejene sprehajalne poti, kolesarske steze, nadomestni habitati za rastline in živali ter površine, ki služijo rekreaciji in varovanju narave.

Reka je skupna dobrina

Dogodek Sava povezuje je pripovedoval zgodbo o sožitju. Osvetlil je večplastno vlogo hidroelektrarn na spodnji Savi, ki proizvajajo zeleno energijo, uravnavajo vodostaj, prispevajo k zaščiti pred poplavami, omogočajo namakanje kmetijskih površin, omogočajo razvoj turizma ter podpirajo naravovarstvene ureditve in projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Dogodek je bil odlična priložnost za druženje in spoznavanje Save, ki je naša skupna dobrina. Je vir energije, prostor za življenje, sprostitev in povezovanje, je pomen reke v Posavju orisal direktor družbe HESS Bogdan Barbič. Poudaril je, da kot upravljalci hidroelektrarn v tem delu Slovenije razvijajo energetske vire, ki hkrati varujejo in razvijajo naravno okolje ter prispevajo k večji kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Obiskovalci so spoznali tudi, kako podjetji INFRA in GEN energija prispevata k celostnemu razvoju – INFRA z načrtovanjem in usklajevanjem ureditev ob reki, ki omogočajo varno in prijetno sobivanje z naravo, GEN energija pa z razvojem trajnostnih virov energije, ki temeljijo na energetski mešanici: vodi, soncu in jedrski energiji.

