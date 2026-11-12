Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihajajo obilne padavine z nalivi: reke bodo hitro naraščale, hladilo se bo

Ljubljana, 12. 11. 2026 07.01 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Poplave v Ljubljani

Meteorologi do petka sredi dneva v večjem delu države pričakujejo obilne padavine s krajevnimi nalivi. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov za popoldne izdala oranžno opozorilo, najprej za jugozahod države, danes zvečer, v noči na petek in za petek dopoldne pa za večji del države. Hladneje bo, petkove popoldanske temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, medtem ko za soboto kaže na več jasnine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stopnjo opozoril bodo prilagajali aktualni vremenski napovedi, je Arso objavil na družbenih omrežjih.

Kot navaja Arso, bodo močne padavine posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase. Danes popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu.

V 24 urah bo tako predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 milimetrov padavin, krajevno lahko okoli 150 milimetrov. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 milimetrov, je opozorila agencija.

Opozorilo Arsa
Opozorilo Arsa
FOTO: Arso

Danes bo oblačno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine se bodo od jugozahoda krepile in se čez dan postopno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi nalivi. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo zapihal južni do jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 C.

Zvečer in ponoči se bodo padavine še okrepile ter proti jutru postopno začele slabeti. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter, proti jutru pa bo ponekod v notranjosti že zapihal veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu okoli 8, povečini pa od 10 do 14 C.

Reke bodo danes hitro naraščale

V večjem delu države bodo danes čez dan začele reke hitreje naraščati. 

Ponoči so že narasle reke predvsem v južni polovici države in že večinoma upadajo, le nekatere reke na jugovzhodu države še nekoliko naraščajo. Rižana v zgornjem toku in Dragonja se razlivata, vendar bosta v naslednjih nekaj urah nekoliko upadli. Reke na jugozahodu države in Kolpa imajo veliko vodnatost. Nekatere reke v osrednji Sloveniji, na Zgornjesavskem in Savinjskem so srednje vodnate, drugod prevladuje mala vodnatost, je navedeno v hidrološkem poročili Arsa. 

Zjutraj bodo reke na Primorskem in v Pokolpju začele znova naraščati. Čez dan bodo začele hitreje naraščati reke v večjem delu države. Večina rek v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bo do četrtka zvečer dosegla velike pretoke. Nekatere reke na teh območjih, predvsem na Vipavskem in v slovenski Istri, se lahko tudi razlijejo. Ob močnejših in dolgotrajnejših krajevnih padavinah bodo hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki. Verjetno bo zastajanje padavinske vode.

Gladina morja ob slovenski obali bo v noči s četrtka na petek povišana med 22. in 1. uro. Morje se bo razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale v višini do 10 cm.

Glede na veliko količino odpadlega listja Arso prebivalcem svetuje, naj preventivno poskrbijo za pretočnost kanalov in odtokov.

Na tleh je veliko odpadlega listja, poskrbite, da so kanali in odtoki očiščeni.
Na tleh je veliko odpadlega listja, poskrbite, da so kanali in odtoki očiščeni.
FOTO: Bobo

Petek

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in do večere povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Hladilo se bo. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 m, proti večeru pa se bo v južni Sloveniji lahko spustila do 600 m. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo krepila burja. Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 13 C.

V petek bo večina rek po Sloveniji še naraščala. Možna bodo razlivanja v več delih države, zlasti v zahodni, južni in v osrednji Sloveniji.

Vikend

Do noči na soboto bodo manjše reke povsod po državi začele upadati. Kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem bodo še naraščale in ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale. Vodnatost rek v Prekmurju bo ostala večinoma nespremenjena.

V soboto bo pretežno jasno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutro bo hladno, marsikje bo nastala slana. Burja na Primorskem bo oslabela.

V nedeljo bo sprva še dokaj jasno in po nekaterih nižinah megleno. Dopoldne se bo od jugozahoda začelo oblačiti in popoldne bo na Primorskem že začelo deževati.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vreme Arso padavine nalivi

50 dni do milijonske podražitve: kdo bo pomagal Teu?

24ur.com Ponekod nevihte, deževalo bo vse do sobote
24ur.com Prihaja deževje: Arso izdal oranžno opozorilo, možne poplave
24ur.com Rumeno vremensko opozorilo, sežanski gasilci že na teren
24ur.com Prihaja močnejše deževje, zajelo bo večje območje
24ur.com Prihajajo plohe in nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo
24ur.com Nekatere reke močno narasle, vodotoki se ponekod tudi že razlivajo
24ur.com Prihaja pas močnejših padavin in neviht, Arso za torek izdal oranžno opozorilo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
zadovoljna
Portal
Najboljšo prijateljico prosila, naj se zredi, da bi bila sama videti vitkejša
Dnevni horoskop: Tehtnice bodo romantične, leve čaka zanimivo srečanje
Dnevni horoskop: Tehtnice bodo romantične, leve čaka zanimivo srečanje
To so hlače, ki vizualno skrijejo trebuh in poudarijo pas
To so hlače, ki vizualno skrijejo trebuh in poudarijo pas
Ljudje, ki dočakajo 90 let, imajo teh 7 skupnih navad
Ljudje, ki dočakajo 90 let, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
cekin
Portal
Kredit: pomoč ali past? Mesečni obrok vas lahko zavede, preverite, koliko boste v resnici plačali
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Mislila je, da ji bo starejši moški ponudil varnost, a je po 13 letih doživela boleče razočaranje
Mislila je, da ji bo starejši moški ponudil varnost, a je po 13 letih doživela boleče razočaranje
Uporabljate skrito brskanje? Niste tako nevidni, kot mislite
Uporabljate skrito brskanje? Niste tako nevidni, kot mislite
Ne kupujte nove jakne, dokler ne vidite, kaj prihaja v modo
Ne kupujte nove jakne, dokler ne vidite, kaj prihaja v modo
dominvrt
Portal
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
5 rastlin, ki so videti mrtve, a bodo spomladi znova oživele
5 rastlin, ki so videti mrtve, a bodo spomladi znova oživele
Praznična drevesca iz slovenskih gozdov letos z rumeno-zeleno nalepko
Praznična drevesca iz slovenskih gozdov letos z rumeno-zeleno nalepko
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073