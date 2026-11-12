Prihajajo obilne padavine z nalivi: reke bodo hitro naraščale, hladilo se bo

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Stopnjo opozoril bodo prilagajali aktualni vremenski napovedi, je Arso objavil na družbenih omrežjih. Kot navaja Arso, bodo močne padavine posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase. Danes popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu. V 24 urah bo tako predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 milimetrov padavin, krajevno lahko okoli 150 milimetrov. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 milimetrov, je opozorila agencija.

Opozorilo Arsa FOTO: Arso

Danes bo oblačno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine se bodo od jugozahoda krepile in se čez dan postopno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi nalivi. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo zapihal južni do jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 C. Zvečer in ponoči se bodo padavine še okrepile ter proti jutru postopno začele slabeti. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter, proti jutru pa bo ponekod v notranjosti že zapihal veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu okoli 8, povečini pa od 10 do 14 C.

Reke bodo danes hitro naraščale

V večjem delu države bodo danes čez dan začele reke hitreje naraščati. Ponoči so že narasle reke predvsem v južni polovici države in že večinoma upadajo, le nekatere reke na jugovzhodu države še nekoliko naraščajo. Rižana v zgornjem toku in Dragonja se razlivata, vendar bosta v naslednjih nekaj urah nekoliko upadli. Reke na jugozahodu države in Kolpa imajo veliko vodnatost. Nekatere reke v osrednji Sloveniji, na Zgornjesavskem in Savinjskem so srednje vodnate, drugod prevladuje mala vodnatost, je navedeno v hidrološkem poročili Arsa. Zjutraj bodo reke na Primorskem in v Pokolpju začele znova naraščati. Čez dan bodo začele hitreje naraščati reke v večjem delu države. Večina rek v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bo do četrtka zvečer dosegla velike pretoke. Nekatere reke na teh območjih, predvsem na Vipavskem in v slovenski Istri, se lahko tudi razlijejo. Ob močnejših in dolgotrajnejših krajevnih padavinah bodo hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki. Verjetno bo zastajanje padavinske vode. Gladina morja ob slovenski obali bo v noči s četrtka na petek povišana med 22. in 1. uro. Morje se bo razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale v višini do 10 cm. Glede na veliko količino odpadlega listja Arso prebivalcem svetuje, naj preventivno poskrbijo za pretočnost kanalov in odtokov.

Na tleh je veliko odpadlega listja, poskrbite, da so kanali in odtoki očiščeni. FOTO: Bobo

Petek

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in do večere povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Hladilo se bo. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 m, proti večeru pa se bo v južni Sloveniji lahko spustila do 600 m. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo krepila burja. Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 13 C. V petek bo večina rek po Sloveniji še naraščala. Možna bodo razlivanja v več delih države, zlasti v zahodni, južni in v osrednji Sloveniji.

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