Reke bodo naraščale, možna manjša razlivanja

Oktober je poln nepredvidljivih vremenskih razmer, saj nas lahko še razvaja s skoraj povsem poletnimi temperaturami ali pa nam že prinese prvi sneg in mraz. Tako smo lani v oktobru imeli več kot dva tedna pravega babjega poletja s soncem in temperaturami okoli 25 stopinj Celzija, letos pa lahko o tako visokih temperaturah le sanjamo. Po zelo hladnem jutru se je sicer včeraj čez dan kar prijetno ogrelo, a že danes bo spet hladneje.

Za dinamično vreme v letošnjem oktobru skrbijo številni prehodi front in ciklonov. Na vreme pri nas bosta danes vplivali kar dve fronti, ki bosta posledica ciklona nad severnim Sredozemljem. Topla fronta nas je že dosegla, čez dan pa nas bo prešla še hladna. Najburnejše dogajanje bo danes nad Jadranom, kjer bodo nastajale tudi nevihte z nalivi in močnimi sunki južnega vetra, kar bo v kombinaciji z nizkim zračnim tlakom in prazno luno vzrok za povišano valovanje in plimovanje morja.

Današnji dan bo oblačen s padavinami, možni bodo tudi krajevni nalivi. Glavnina dežja bo padla dopoldne, popoldne pa bo dež nekoliko oslabel. Na Gorenjskem bo dovolj hladno, da bo ob močnejših padavinah snežilo do višje ležečih dolin, drugod bo meja sneženja večji del dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, zvečer pa se bo spustila do 1100 metrov. Zaradi oblakov in padavin večjih temperaturnih sprememb glede na jutro ne bo. Ob hladnem severnem vetru in burji na Primorskem bomo v večjem delu države izmerili od 7 do 9, na Goriškem 13, ob morju pa 15 stopinj Celzija. Precej manj bo v višje ležečih alpskih dolinah, kjer bo ob mešanju dežja in snega le kakšna stopinja nad ničlo.