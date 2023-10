Reke marsikje zarezale še bližje hišam, ostali tudi brez številnih brežin

Dež je na videz nekoliko prizanesel Koroški, po večurnih nalivih pa prebivalci v Črni s še večjo negotovostjo pogledujejo proti nebu. Reke so se marsikje zarezale še globlje proti hišam, ostali so tudi brez številnih brežin, ki so že tako prizadeto pokrajino varovale pred dodatnim razlivanjem. Primanjkuje nam delovnih strojev, še bolj pa strokovnjakov, ki bi bregove rek trajno in kvalitetno utrdili, pravi županja. Skrbi jo, da bo časa zmanjkalo in se bo z novim deževjem, napovedanim za torek, ponovil avgustovski scenarij.