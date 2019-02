ANIMACIJA: v noči na nedeljo še močnejši nalivi

Zaradi obilnih padavin, taljenja snega in ponekod zamrznjenih tal vodotoki v zahodni in južni Sloveniji močneje naraščajo ter se ponekod tudi že razlivajo na območju pogostih poplav. Do nedelje zjutraj se bodo nad Slovenijo še vzpostavljali pasovi močnejšega dežja, ob katerih se pričakuje nadaljnji porast vodotokov v večjem delu države. Povišano bo tudi plimovanje morja, ki lahko poplavi izpostavljene dele obale, v visokogorju pa zaradi obilice novega snega velja opozorilo pred snežnimi plazovi.

Nad Slovenijo pihajo južni vetrovi, ki nam dovajajo topel in zelo vlažen zrak iznad Sredozemlja. Zaradi bližine fronte, narivanja toplega in vlažnega zraka na gorske pregrade in nestabilnega ozračja so padavine lokalno zelo obilne. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) je na Voglu do 12. ure skupno padlo že 330, v Bovcu pa okoli 270 litrov padavin na kvadratni meter. To je več padavin, kot jih tu povprečno pade v dveh februarjih skupaj. Z oddaljevanjem od gorskih pregrad se količina padavin hitro manjša. Marsikje na vzhodu ni padla še niti kaplja dežja. Tam je tudi zelo toplo s temperaturami celo do 18 stopinj Celzija, kolikor so jih izmerili v Krškem.

Zaradi obilnih padavin je za zahodnji in osrednji del države velja oranžno opozorilo. FOTO: Arso

Kaj nas čaka? Vse do nedelje zvečer bo v bližini naših krajev valovila vremenska fronta. Nad Kvarnerjem bodo v noči na nedeljo nastajale nevihte, južni višinski vetrovi pa bodo nato močne padavine v pasovih nosili proti Sloveniji. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo predvidoma padlo še od 40 do 120 litrov dežja na kvadratni meter. Na vzhodu države bo količina padavin manjša. Naraščanje rek in potokov, povišano plimovanje morja Zaradi obilnih padavin, taljenja snega in ponekod zamrznjenih tal vodotoki v zahodni in južni Sloveniji močneje naraščajo in ponekod tudi že poplavljajo. Po podatkih hidrološkega oddelka Agencije za okolje so ob 12. uri opozorilne pretoke že presegle reke Sava Bohinjka, Idrijca, Ljubljanica, Reka, Vipava in Kolpa. Reke bodo še naraščale in ponekod tudi poplavljale. Razlivanja rek so možna tudi drugod v zahodni, južni, osrednji in ponekod v vzhodni Sloveniji. Ob močnejših lokalnih nalivih v noči na nedeljo se lahko hitro razlijejo hudourniški vodotoki. V času plime v soboto, med 21. in 23. uro, bo morje poplavljalo najbolj izpostavljene dele obale v višini do 10 centimetrov, še dodajajo pri Arsu.

Hidrološko opozorilo FOTO: Arso

V visokogorju obilica novega snega in velika nevarnost proženja snežnih plazov Ker se bo najhladnejši zrak do konca padavinskega dogodka zadrževal zahodno od naših krajev, bo meja sneženja visoko, večino časa med 1400 in 1800 metrov nadmorske višine. Nekoliko se bo spustila šele v noči na nedeljo, ko se bo dež lahko mešal s snegom do višje ležečih alpskih dolin. Medtem ko v sredogorju večinoma le dežuje, pa je v visokogorju Julijskih Alp že zapadlo več kot meter novega snega. Na Kaninu se je snežna odeja v le dobrih 24 urah odebelila za meter in pol. Zaradi obilice novega snega, ki se je slabo sprejel z obstoječo podlago, in odjuge v sredogorju se je močno povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki je po podatkih Arsa v večjem delu naših gora velika do zelo velika (4. do 5. stopnje na evropski 5-stopenjski lestvici). Obisk gora se zato v prihodnjih dneh odsvetuje.

Opozorilo pred snežnimi plazovi. FOTO: Arso