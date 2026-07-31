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Slovenija

Reke na robu: Mura in Drava rekordno nizki, ribiči ustavljajo ribolov

Maribor, 31. 07. 2026 19.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Reke rekordno nizke

Izsušeni vodotoki, pogin rib in prepoved ribolova. Zaradi suše so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, pomurski ribiči so tako ponekod prepovedali ribolov. Mura in Drava sta skorajda že rekordno nizki, zato je zmanjšana tudi hidroenergetska oskrba. Dravske elektrarne Maribor so denimo ta mesec dosegle zgolj polovico pričakovane proizvodnje električne energije.

Dolgotrajno pomanjkanje padavin ob izrazito visokih temperaturah je gramoznice ob Ribiškem domu Zgornje Konjišče spremenilo v smrdeče mlakuže. "V gramoznici že ribe kažejo hrbte ven," je dejal podpredsednik Ribiške družine Radgona, Vlado Kapun.

V posameznih delih se je ob pomanjkanju kisika že razvila nitasta alga. "Ko začne gniti, je zelo nevarna tudi za živali, ki pijejo, zaradi tega, ker se bakterija E. coli razvije notri v sami vodi," je dodal.

Ribolov tam je zato začasno prepovedan. Radgonska ribiška družina je pred časom za pomoč na sosednjem Blaguškem jezeru prosila celo domačine, lastnike vodnih skuterjev, ki bi z vožnjo pomagali mešati vodo.

Tak ukrep tokrat ne pride v poštev, ker je voda na zaprtih delih preplitva. Zdaj jim pomagajo gasilci. Zaprta je tudi gramoznica pri Barnu.

Preberi še Arso: Slovenija se spopada z izjemno sušo in upadanjem vodnatosti rek

V ribiškem revirju Hrastje - Mota velja popolna prepoved ribolova. Pred tednom dni je tam poginilo okoli 200 kilogramov rib, večinoma ščuke. Voda je običajno sicer segala kar meter višje. Pa na Gajevškem jezeru – zaradi izrazitega poslabšanja stanja vode.

Na Arsu medtem pravijo, da v času meritev skorajda še niso zabeležili tako nizkih pretokov Mure in Save.

"Letošnja zima je bila v avstrijskih Alpah zelo slaba s snegom. Pomanjkanje te snežnice vpliva na to, da sta obe reki izredno malo vodnati in se približujeta svojim nizkovodnim rekordom," pojasnjuje hidrolog Arsa, Janez Polajnar. Kar pa vpliva tudi na hidroenergetsko oskrbo.

"Lahko bi rekli, da je trenutno stanje precej slabo, kar se tiče proizvodnje električne energije. Rekel bi, da je nekje polovička proizvodnje v samem juliju," je povedal pomočnik izvršnega direktorja za obratovanje in vzdrževanje DEM, Vojislav Vujanović.

Še nižji vodostaj Drave beležijo na Hrvaškem. "Jaz vem, da je na Hrvaškem, kjer postane reka prostotočna, torej nizvodno od hrvaških elektrarn, bilo objavljeno, da je vodostaj v Osijeku skoraj minus dva metra in je še v upadanju," dodaja.

Kar pa za seboj potegne težave pri namakanju in nenazadnje tudi v turizmu.

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