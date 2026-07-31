Reke na robu: Mura in Drava rekordno nizki, ribiči ustavljajo ribolov

Dolgotrajno pomanjkanje padavin ob izrazito visokih temperaturah je gramoznice ob Ribiškem domu Zgornje Konjišče spremenilo v smrdeče mlakuže. "V gramoznici že ribe kažejo hrbte ven," je dejal podpredsednik Ribiške družine Radgona, Vlado Kapun.

V posameznih delih se je ob pomanjkanju kisika že razvila nitasta alga. "Ko začne gniti, je zelo nevarna tudi za živali, ki pijejo, zaradi tega, ker se bakterija E. coli razvije notri v sami vodi," je dodal.

Ribolov tam je zato začasno prepovedan. Radgonska ribiška družina je pred časom za pomoč na sosednjem Blaguškem jezeru prosila celo domačine, lastnike vodnih skuterjev, ki bi z vožnjo pomagali mešati vodo.

Tak ukrep tokrat ne pride v poštev, ker je voda na zaprtih delih preplitva. Zdaj jim pomagajo gasilci. Zaprta je tudi gramoznica pri Barnu.