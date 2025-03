Reke po državi naraščajo, Krka se razliva v spodnjem toku

Zvečer in v noči na nedeljo so verjetna razlivanja rek in manjših vodotokov v Podravju, Pomurju, Posotelju in zgornjem delu porečja Savinje. V nedeljo bodo reke v večjem delu države začele upadati, pretoki kraških rek v porečjih Krke in Ljubljanice ter spodnje Save pa bodo ustaljeni. V ponedeljek se bo vodnatost rek počasi zmanjševala, napoveduje Arso.

Oblačno vreme s padavinami bo danes sicer vztrajalo ves dan, le na Primorskem bo večinoma suho. Tam bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter.

Ponoči bodo padavine oslabele in do jutra marsikje že ponehale, veter bo oslabel. V nedeljo dopoldne bodo manjše padavine ponehale tudi v vzhodnih krajih, od zahoda se bo jasnilo. Do nedelje zjutraj bo v visokogorju padlo od 40 do 60 centimetrov novega snega, povečala pa se bo tudi nevarnost snežnih plazov, še opozarja Arso.