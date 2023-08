Reke se bodo še naprej razlivale, vremenska situacija se umirja

Meteorolog Brane Gregorčič je povedal, da se vremenska situacija počasi umirja. Tudi v prihodnji noči bo vsaj rahlo deževalo, a se padavinska situacija umirja, stopnjo opozorila so znižali na rumeno. Nas bo pa jutri popoldne hitro dosegla hladna fronta in bo možen nastanek neviht, je opozoril. Predvsem na Primorskem, a kot pravi, nas bo fronta hitro prešla, in potem se bo vreme spet umirilo.

Janez Polajnar pa je poudaril, da imamo še vedno razlite reke v večjem delu države, se pa razmere ne poslabšujejo tako drastično, kot včeraj. Poslabšujejo se razmere na spodnjem toku reke Save, pretok se bo še povečal, temu se bo pridružila še reka Krka. Ta se že ponekod razliva, največ težav pričakujemo na sotočju reke Save in Krke. Zato tam pričakujejo zaostrovanje razmer. Savinja še vedno poplavlja, vendar ne narašča več. Reka Drava še poplavlja, vendar je pod nadzorom. Prav tako reka Mura, ki je sicer zelo polna, a se zanekrat ne razliva, nasipi držijo. V drugih delih državi pričakujemo postopno in počasno upadanje in odtekanje rek, je strnil hidrološko situacijo.

Ob 11. uri se bo sestal Svet za nacionalno varnost, zatem še vlada. Ta bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba sprejela predlog novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar so sprva načrtovali po parlamentarnih počitnicah. Premier pričakuje, da se bodo poslanci kljub počitnicam sestali v prihodnjem tednu in novelo sprejeli.

Pristojni državljane prosijo, naj se ne odpravljajo na nenujne poti. Vlada bo po Golobovih besedah preučila možnost, da bi bile to nedeljo trgovine izjemoma odprte, da se ljudem ne bi bilo treba odpravljati po nujnih nakupih že danes.

Kot je na petkovi novinarski konferenci dejal obrambni minister Marjan Šarec, bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč, razmere po državi pa si bo v prihodnjih dneh ogledal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zaradi obilnega deževja so v petek poplavljali vodotoki, dvigovala se je podtalnica, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci, vojaki ter druge enote in službe, ki so reševali ljudi, živali in premoženje. Na več lokacijah so posredovali tudi helikopterji Policije in Slovenske vojske.