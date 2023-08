Sava v spodnjem toku dosega največji pretok, evakuiral kamp v Termah Čatež

Na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja so se tudi ponoči pojavljali močnejši nalivi, zato se hudourniške poplave večjega obsega na teh območjih še vedno stopnjujejo. Naraščajo reke v južni Sloveniji in se ponekod razlivajo. Številne ceste ostajajo zaprte.

Reke, ki so v petek poplavljale na širših območjih, upadajo, vendar zaradi padavin počasneje kot običajno in z vmesnimi manjšimi porasti. Podoben trend upadanja bo tudi danes čez dan.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je izrazit poplavni val na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu.

Naraščajo reke v južni Sloveniji, posamezne se razlivajo ob strugah. Kot je razvidno iz spletnih kamer, je Sava na območju Brežic že prestopila bregove. Ponoči so iz kampa v Termah Čatež evakuirali obiskovalce. Tudi Krka bo po napovedih močneje narasla in poplavljala na območjih pogostih poplav.

Od četrtka zvečer do sobote zjutraj so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili skupno 3701 dogodek, od tega največ (1130) na območju Ljubljane. Gasilci iz 574 gasilskih enot so predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč ter evakuirali osebe na več lokacijah. Aktivirali so tudi druge pristojne službe.

Več krajev po državi je še vedno odrezanih od sveta. Med njimi tudi občina Mežica. Kot so zapisali v sporočilo za javnost, jih je prizadela katastrofa, ki je ne pomnijo. "Trenutno so vsi občani na varnem. Se pa razmere še vedno spreminjajo iz minute v minuto. Že cel dan so aktivirane vse pristojne službe v občini, ki poskušajo rešiti oziroma omiliti nastalo škodo. Na pomoč gasilcem in CZ sta v zadnjih urah prispeli tudi Slovenska vojska in gasilci iz GZ Murska Sobota." V nekaterih delih občine še vedno ni elektrike.