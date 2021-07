Reke trenutno hladne, morje vnovič toplejše

Če se odločimo, da bomo vročino prebrodili z namakanjem v jezerih, rekah ali drugih vodah, imejmo v mislih priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki svetuje kopanje v površinskih vodah zgolj tam, kjer spremljajo kakovost kopalne vode, to je v naravnih kopališčih in na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring spremljanja mikrobiološke kakovosti.

V Sloveniji je trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah. To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer kopalci običajno zbirajo v večjem številu. Približno polovica lokacij je ob morju, ostale so ob Blejskem in Bohinjskem jezeru ter ob rekah Krki, Kolpi, Idrijci, Nadiži in Soči.

Nekoliko hladnejše je Blejsko jezero, kjer so sredi dneva namerili 23 stopinj, medtem ima Bohinjsko jezero šest stopinj manj, sredi dneva danes so namerili 17 stopinj. Morje in obe omenjeni jezeri izmed vseh kopalnih voda v Sloveniji obišče največ kopalcev.

V ponedeljek so v Kopru izmerili le dobrih 19 stopinj Celzija, danes dopoldne je imela voda že 25,2 stopinje. Še nekaj višjo temperaturo so dopoldne namerili v Piranu, 25,6 stopinje Celzija.

Kako preverjajo mikrobiološko kakovost kopalnih voda?

Med kopalno sezono na omenjenih odsekih spremljajo kakovost vsaka dva tedna, in sicer na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od sredine junija do konca avgusta.

Vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju opravi terenske meritve ter oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja.

V odvzetih vzorcih vode v mikrobiološkem laboratoriju ugotavljajo prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ustreznost posameznega vzorca vode pa ocenijo glede na priporočila NIJZ. Letos je kakovost povsod primerna, saj niso nikjer preklicali možnosti kopanja, so zagotovili na Arsu.

"Kopalne vode so pokazatelj, da je za okolje in naravo mogoče poskrbeti do te mere, da ostajata ohranjena in sta varna za prosto gibanje. Zato so te vode vabilo k osebni odgovornosti za okoljsko ravnanje," so ob tem navedli na agenciji za okolje.

Od 48 kopalnih voda na površinskih vodah imamo v Sloveniji 18 naravnih kopališč. Imajo upravljavca, ki zagotavlja urejenost kopališča, za varnost kopalcev skrbijo usposobljeni reševalci iz vode. Območje kopališča je vidno označeno, vodne površine, namenjene kopanju, so ograjene. Urejeni so dostopi v vodo in iz nje, sanitarije, prostor za prvo pomoč in za reševalca iz vode, obiskovalci imajo dostop do pitne vode.