Na pomoč letijo helikopterji iz tujine, tudi ukrajinski

Mura še vedno poplavlja, predvsem v srednjem in spodnjem toku. Tudi Drava še poplavlja. Krka in posamezni pritoki Ljubljanice se razlivajo na območju vsakoletnih poplav.

Na Svinjskem, kjer je reka v Lučah odnesla glavno cesto, so včeraj pozno zvečer vzpostavili zasilni dostop do Podvolovljeka.

Težave jim povzroča tudi podrt most na cesti proti Slovenj Gradcu, ki je glavna žila do regijske bolnišnice, je za 24UR ZVEČER pojasnil župan Anton Preksavec .

Elektrika se v oškodovana naselja, vasi in mesta počasi vrača, novo težavo pa prebivalcem teh območij predstavljajo zemeljski plazovi. Ti se ves čas sprožajo v Dravogradu, njihovo proženje pa spremljajo s pomočjo drona in geomehanika.

V Črni je Slovenska vojska že dva dni, v torek tja prihaja še 200 gasilcev iz drugih regij in 20 gorskih reševalcev. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan predvideva, da bo čiščenje kar dolgotrajno, saj gre za veliko škode in veliko območje, zato bodo tudi prostovoljci v prihodnje prišli prav.

Na pomoč prihaja tudi pomoč iz tujine. V ponedeljek sta nad Črno letela dva madžarska helikopterja, ob Muri je pomagal hrvaški. Danes se jim bodo pridružili še štirje, in sicer španski, ukrajinski in dva avstrijska.

Pirc Musarjeva na Koroško, Fajonova v Prekmurje

Nataša Pirc Musar se bo danes na Koroškem srečala s prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, Civilne zaščite in gasilci ter si ogledala posledice hudih poplav, ki so močno prizadele regijo. Obiskala bo občine Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Ministrica Fajon bo skupaj z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom in hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom obiskala Prekmurje. Ministri si bodo z županjo občine Črenšovci Vero Markoja in lendavskim županom Janezom Magyaro ogledali poplavljena območja, kjer je pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri pomagala Hrvaška.