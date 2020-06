Reki Vipava in Ljubljanica naraščata, dež še ne bo ponehal

Že vse od začetka maja smo v Sloveniji zabeležili le pet dni brez dežja, po napovedih vremenoslovcev pa še vsaj nekaj dni ne bomo sezuli dežnih škornjev. Reke na zahodu in v osrednjem delu države že naraščajo, najbolj sta narasli Vipava in Ljubljanica.

V zadnjem mesecu so plohe in nevihte naše zveste spremljevalke. Od začetka maja do danes je bilo namreč nad celo Slovenijo povsem brez dežja le pet dni in vremenoslovci še naprej napovedujejo slabo vreme. Tudi današnji dan tako ni in ne bo izjema. Do osme ure zjutraj je po pričakovanjih največ dežja padlo na Primorskem, Notranjskem in ponekod v osrednji Sloveniji, krajevno tudi okoli 50 litrov na kvadratni meter. Na Gorenjskem, Koroškem, v delu Štajerske in Dolenjske je količina padavin znašala od 5 do 15 litrov na kvadratni meter, v Beli krajini in Prekmurju pa je bilo dežja le za vzorec, pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan. Popoldne bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem na zahodu bodo krajevno možni močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Tudi v torek in sredo nas čaka podobno vreme, oblačno bo, s pogostimi plohami in nevihtami.

icon-expand Deževno vreme FOTO: Shutterstock

Kot pravi Nosan, so plohe in nevihte kot loterija. "Vemo, da bodo nastale, ne moremo pa natančno predvideti, kje in kdaj. Ko napovedujemo plohe in nevihte, to ne pomeni, da bo deževalo noč in dan. Njihova značilnost je namreč ta, da navadno zajamejo le manjše območje in trajajo kratek čas. Za razliko od običajnega dežja je torej za njih značilna velika časovna in prostorska spremenljivost," razlaga. "Plohe in nevihte se ponavadi pojavijo ob dnevnem pregrevanju prizemne plasti ozračja, ko se topel zrak začne dvigati v višine. Nastane oblak, iz katerega se lahko izločijo padavine. To se običajno najprej zgodi nad hribi, nato pa lahko višinski vetrovi dež zanesejo tudi nad ravnine. V vremenskih napovedih zato podajamo le verjetnost, da bo do nevihte prišlo, lahko določimo tudi pogostost njihovega pojavljanja. Prav tako lahko približno opredelimo območje, na katerem so nevihte bolj verjetne, žal pa ne moremo napovedati točne lokacije njenega nastanka,"še dodaja Nosan. Zaradi daljšega deževnega obdobja pa reke v zahodni in osrednji Sloveniji že večinoma počasi naraščajo. Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da sta nekoliko izraziteje narasli reki Vipava in Ljubljanica. Tudi sicer je v tem delu države vodnatost rek velika, medtem ko je na severu države srednja ter na vzhodu in severovzhodu mala. Danes in jutri bodo reke v večjem delu države sicer še naraščale, ustaljeno vodnatost pa bodo ohranjale reke v severovzhodni Sloveniji. Popoldan in v noči na torek lahko močneje narastejo reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji, opozarjajo na Arso in dodajajo, da so možna tudi razlivanja rek in hudourniških vodotokov na izpostavljenih območjih. V sredo bodo še počasi naraščale reke Ljubljanica, Krka in Mura. Ob nevihtah z nalivi bodo lahko hitreje narasli posamezni hudourniški vodotoki.

icon-expand