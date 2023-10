Rekli so mu, da nikoli več ne bo hodil, zdaj bo pretekel Ljubljanski maraton

Priznava, da je zelo trmast, a da je prav to zanj ključ do uspeha. Osvojil je celo Triglav. "Presenetljivo dobro je šlo. Sicer smo šli v dveh dneh, smo prespali na Kredarici. Ampak prvi dan sem potreboval šest ur do Kredarice, tako da vse po planih," je zadovoljen.

Zdravniki so mu dokaj hitro rekli, da ne bo nikoli več hodil. "Že prvi dan sem jim rekel, da moramo z rehabilitacijo pohiteti, ker grem čez 14 dni spet nazaj smučat," pripoveduje. In čeprav se je nekoliko zavleklo, je vedel, da mu bo uspelo. "Zdaj sem že tako blizu, da pogledujem, da se bom spet vrnil na Havaje in šel spet surfat," pravi.

Leta 2014, ko se mu je zgodila nesreča, se bo vedno spomnil. "To je del moje življenjske poti. Ko gledam za nazaj, sem po eni strani vesel, da se mi je to zgodilo, ker me je oblikovalo v osebo, kakršna sem danes. Čez noč sem moral odrasti, kar mi je zelo pomagalo v mladih letih. Na izkušnjo gledam zelo pozitivno," je povedal.

Maratonov, ki jih je pretekel, ne šteje več. "Mislim, da sem bil na petih ali šestih," pravi. In kako se na maraton pripravi? "Vsak dan zjutraj in zvečer, po štiri ure na dan, sem na treningih, ampak pred maratoni pa je počitek," je povedal.

Je pa tudi inovator. Patentiral je namreč napravo za rehabilitacijo. "Šlo je za mojo lastno potrebo, pozneje pa se je razvilo v nekaj, kar lahko pomaga tudi drugim. Imel sem zelo zategnjene zadnje lože, zdravniki pa so mi rekli, da ne bo pomagalo nič drugega kot tablete. Jaz nisem nek privrženec tablet, zato sem to hitro opustil in se začel raztegovati," razlaga. Ker se sam ni mogel, sta mu pomagala starša ali trener, zato je prišla ideja o napravi, ki je odslej še ni bilo na tržišču. "Vesel sem, da bom v prihodnosti lahko pomagal tudi drugim. Gre za zmanjševanje mišičnega tona v zadnji loži," je povedal.

Njegovi načrti za prihodnost so veliki. Rad bi pretekel vseh pet velikih maratonov, se vrnil na Havaje in opravil Ironmana, pa tudi deskal na Havajih. "To so okvirni cilji za moje športne podvige, potem bomo pa videli, kam me pot zanese," je delil.

Pa še nasvet za vse, ki bi se znašli v težki zdravstveni situaciji. "V življenju je vse mogoče, če res verjameš v to in stremiš k temu. Dobro se mi zdi, da sem navdih drugim, to mi je v ponos. Ampak vsekakor pa delam to za sebe in ne za druge, ker če bi to delal za druge, verjetno ne bi prišel tako daleč," je sklenil.