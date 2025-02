'Očitno v Sloveniji, če kaj kupiš, ne veš, ali je stoodstotno tvoje ali ni'

Medtem ko je potekala rekonstrukcija Vile Muhr, so si v podjetju Alpinia, ki upravlja bohinjske hotele Damiana Merlaka, prizadevali najti rešitev tudi za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog. Računajo, da bodo spor s skladom kmetijskih zemljišč uspeli rešiti še letos. Slabše pa kaže prenovi Ski Hotela in Hotela Bellevue.

Družba Alpinia nadaljuje zastavljene načrte prenove in ponovne oživitve propadajočih hotelov, ki so bili v lasti družine Pačnik in jih je pred šestimi leti kupil Merlak z željo, da jim vdahne novo življenje. Kot prvi je bil že leta 2019 prenovljen Aparthotel Triglav v Stari Fužini, ki je potreboval najmanj posegov. Leta 2021 je vrata odprl povsem prenovljen Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu, konec lanskega leta pa ob njem še rekonstruirana Vila Muhr. Že ves čas tečejo tudi prizadevanja za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog v Ukancu, ki je z vidika pridobivanja potrebne dokumentacije najbolj zahtevna, tudi zaradi lege v Triglavskem narodnem parku. Leta 2022 so stari hotel porušili in ko je bilo že vse pripravljeno za gradnjo novega, se je zapletlo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je na podlagi zakona iz leta 1993 uveljavljal lastništvo na kmetijskih zemljiščih v okolici hotela, potrebnih za izvedbo projekta.

Prenovljen hotel Bohinj

Spor je pristal na sodišču, sedaj pa ga rešujejo z mediacijo, je povedal direktor podjetja Alpinia Jure Repanšek. Pojasnil je, da so skupaj s skladom izbrali cenilca, ki je pripravil oceno zemljišč. "Sprijaznili smo se z dejstvom, da bomo morali za ta zemljišča ponovno plačati neko kupnino. Nam je namreč bolj v interesu, da gre projekt naprej, kot da stoji," je dejal. Če bo šel postopek tako naprej, kot poteka sedaj, Repanšek računa, da bodo projekt lahko nadaljevali še v letošnjem letu. "V vmesnem času nismo čakali in nismo počivali, temveč smo dodelovali projekte, naredili poplavne študije in vse ostalo, opravili testne vrtine ter parcelo pripravili tako, da lahko na njej takoj začnemo dela," je povedal Repanšek. "Veliko je bilo že pomislekov, ali bo projekt sploh uresničen, ampak zagotovila so, da bo," je dejal bohinjski župan Jože Sodja, ki je bil prav tako razočaran nad zapletom. "Zanimivo je, da po 30 let pride na dan nekaj takšnega. Očitno v Sloveniji, če kaj kupiš, ne veš, ali je stoodstotno tvoje ali ni," je zaplet komentiral Repanšek. Sodja, ki je vesel Merlakovih vlaganj v bohinjski turizem, upa, da bodo težave čim prej rešili. Prepričan je, da bo Ukanc z novim hotelom dobil še več, kot je imel nekoč s starim. Stari hotel je bil prazen od leta 2011, ko ga je zapustil še zadnji najemnik. Odtlej je hotel še bolj propadal in se začel rušiti sam vase.

"Hotel je Voglu je črna pika našega Bohinja," priznava bohinjski župan.

Zlatorogu kaže bolje kot hotelu na Voglu Medtem ko se Zlatorogu vendarle obeta ponovna oživitev, pa vsaj zaenkrat slabše kaže Hotelu Ski na Voglu. "Ta hotel je črna pika našega Bohinja. Na tako izjemni lokaciji že leta sameva. Mislim, da bi ga v kakšni drugi državi že krepko predelali in dali v promet, pri nas pa na žalost zadeva stoji," je izpostavil Sodja. Težava je, ker Merlak in lastnik Žičnic Vogel Anthony Tomažin ne najdeta skupnega jezika. "Ne moremo se dogovoriti za ceno tovorne žičnice in to ne za operativo hotela, ampak že za samo prenovo," je pojasnil Repanšek. "Žal ni nobenega uspeha pri dogovarjanju in še vedno vlada status quo. To je projekt, ki je trenutno naša največja rak rana. Ampak mislim, da s svojimi ostalimi projekti dokazujemo, da smo pripravljeni delati, da poslušamo lokalno skupnost, da sodelujemo z vsemi in upamo, da bodo to tudi drugi ljudje opazili in sprejeli določene kompromise ter nam omogočili razvoj turizma v Bohinju," je izpostavil Repanšek. Prazen tudi Hotel Bellevue Prav tako v Bohinju že dolga leta propada Hotel Bellevue, v katerem je nekoč bivala tudi znamenita mojstrica kriminalk Agatha Christie. Omenjeni hotel ni v lasti Merlaka, temveč ga je leta 2017 kupilo Podjetje Pokljuka, ki je povezano z Gozdnim gospodarstvom Bled in ljubljansko nadškofijo.

Hotel Bellevue v Bohinju