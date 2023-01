V nemškem Eberburgu sta navdušena harmonikarja tekmovala kar sama s seboj in poskušala podreti rekord. Meh sta raztegovala kar 24 ur, se na pamet naučila kar 300 pesmi, odmora za osvežitev in počitek pa sta si vzela le pet minut na uro. Ob tem ju je tako v živo kot prek spleta bodrila publika. In svetovni rekord je padel.