Rekorden junij za slovenski turizem: prvič več kot dva milijona nočitev

Na domače turiste je junija odpadlo nekaj manj kot 158.000 prihodkov, kar je za 1,1 odstotka več kot leto prej. Prenočitev so domači gostje ustvarili nekaj manj kot 454.000 oz. za 1,6 odstotka več kot junija lani, je objavil statistični urad. Tako kot pred letom dni so domači turisti največkrat bivali v občini Piran. Tam so prispevali skoraj 68.000 prenočitev ali 15 odstotkov vseh svojih junijskih prenočitev. Strukturno gledano najpomembnejši pa so bili domači gostje za zdraviliške občine. Junija so tam ustvarili 54 odstotkov vseh prenočitev.

Piran FOTO: Bobo

Prihodov tujih turistov je bilo junija medtem nekaj več 652.000, njihovih prenočitev pa nekaj več kot 1,5 milijona. Prihodov je bilo medletno za 2,1 odstotka več, prenočitev pa za 1,5 odstotka. Največ prenočitev so tuji gostje ustvarili v Ljubljani, kjer je nanje odpadlo 96 odstotkov vseh prenočitev, sledili sta občini Bled in Piran. V prvem letošnjem polletju skupaj je bilo turističnih prihodov skupno nekaj več kot 2,9 milijona oz. za pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, prenočitev pa skoraj 7,3 milijona oz. za 5,7 odstotka več. Junija so v Sloveniji prevladovali gosti iz Nemčije. Ustvarili so skoraj petino vseh tujih prenočitev ali nekaj več kot 276.000, vendar je bilo to v primerjavi z letom prej za 18,3 odstotka manj. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Piran. Na drugem mestu so bili Avstrijci. Ti so prispevali nekaj nad 118.000 prenočitev oz. za sedem odstotkov manj kot leto prej. Največkrat so bivali v Piranu, Izoli in Ljubljani. Sledili so turisti iz Češke, Združenega kraljestva in Poljske. Vsi so ustvarili več prenočitev kot leto prej. Čehi in Poljaki so ustvarili za okoli petino več nočitev, z turisti iz Združenega kraljestva pa za približno četrtino več. Britanski gostje so največkrat prenočili v občinah Bled, Ljubljana in Bohinj.

Turisti v Sloveniji FOTO: Bobo

Po vrstah občin je bilo junija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah - skoraj 731.000 ali 37 odstotkov vseh. Najbolj obiskane gorske občine so bile Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Sledile so obmorske (19 odstotkov vseh prenočitev) in zdraviliške občine (15 odstotkov) ter Ljubljana (14 odstotkov). V primerjavi z lanskim junijem so statistiki največjo rast števila prenočitev zaznali v gorskih občinah (+5,1 odstotka), sledile so zdraviliške občine (+1,7 odstotka) in Ljubljana (+0,9 odstotka).

Upad prenočitev v obalnih krajih

V obmorskih občinah so medtem zaznali 1,8-odstotni upad števila prenočitev. To po pojasnilih statističnega urada kaže na splošni trend t. i. alpskega poletja, pri katerem se turisti namesto vročih obmorskih letovišč odločajo za gorske destinacije z zmernejšimi temperaturami. Število prenočitev se je tako v najbolj obiskanih gorskih občinah - Bled, Bohinj in Kranjska Gora - medletno povečalo za okoli desetino. Največji del nočitev turistov je junija odpadel na hotele, namreč 38 odstotkov prenočitev, oz. nekaj več kot 759.000. To je bilo približno toliko kot pred letom dni. Domači gosti so ustvarili četrtino hotelskih prenočitev, ostalo je odpadlo na tuje goste.

Reka Sava v bližini Bohinjskega jezera FOTO: Shutterstock