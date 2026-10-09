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Rekorden naval na .SI domene: v enem dnevu kar 21.756 registracij

Ljubljana, 09. 10. 2026 12.45 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Neoserv

V celotnem avgustu je bilo registriranih 3.515 domen s končnico .SI, v začetku oktobra pa v enem samem dnevu več kot 21.000. Kaj je povzročilo nenaden naval na slovensko nacionalno domeno in kakšno vlogo imata pri tem Donald Trump in umetna inteligenca?

Neoserv

Slovenska nacionalna domena .SI, ki je bila doslej zanimiva predvsem za domača podjetja, organizacije in posameznike, je nenadoma pritegnila pozornost po vsem svetu. Pri NEOSERV.si, slovenskem ponudniku domen in spletnega gostovanja, opozarjajo na izjemen porast zanimanja, kakršnega pri .SI domenah doslej še ni bilo. Za rekordnimi številkami se skriva precej nepričakovana zgodba, ki se je začela na drugi strani Atlantika.

Septembra kar 13-krat več registracij .SI domen kot avgusta

Septembra 2026 je bilo registriranih kar 46.066 novih .SI domen, medtem ko jih je bilo avgusta le 3.515. Število registracij se je tako v enem mesecu povečalo za več kot 1.200 odstotkov. Še posebej presenetljivo je, da se je večina septembrskih registracij zgodila šele proti koncu meseca, ko je zanimanje za slovensko domensko končnico začelo strmo naraščati.

Neoserv

Razsežnosti rekordnega zanimanja potrjuje tudi Register.si, ki v okviru Arnesa upravlja slovensko nacionalno domeno. Zaradi tako izrazitega povečanja števila registracij so začeli javno objavljati dnevne podatke o rasti .SI domen. Ti razkrivajo, da je bil septembrski rekord že krepko presežen, saj je bilo le v prvem tednu oktobra registriranih več kot dvakrat toliko domen kot v celotnem septembru.

Kako je Donald Trump sprožil zanimanje za .SI domene?

Razlog za nenaden porast registracij je povezan z dogajanjem v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč začel namesto izraza Artificial Intelligence (AI), ki označuje umetno inteligenco, uporabljati poimenovanje Super Intelligence (SI). Število registracij .SI domen se je začelo strmo povečevati 22. septembra 2026, ravno na dan, ko je Donald Trump v govoru na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov umetno inteligenco poimenoval super inteligenca.

Kratica SI je tako slovenski nacionalni domeni nepričakovano prinesla povsem novo vrednost na mednarodnem trgu. Za registracijo so se v hipu začela zanimati tehnološka podjetja, razvijalci, ustvarjalci digitalnih vsebin, podjetniki in posamezniki, ki delujejo na področju umetne inteligence. Donosno priložnost so prepoznali tudi domenski vlagatelji, ki privlačna imena registrirajo v upanju, da jih bodo pozneje prodali po bistveno višji ceni.

Od nekaj sto do več kot 20.000 registracij .SI domen na dan

Kako silovit je bil porast, najbolje pokažejo podatki o registracijah .SI domen po posameznih dnevih. Še 19. septembra, pred začetkom množičnega navala, je bilo v enem dnevu registriranih le 143 .SI domen, medtem ko je bilo 22. septembra, na dan Trumpovega govora pred Generalno skupščino Združenih narodov, opravljenih že 2.139 registracij. Naslednji dan se je ta številka več kot podvojila, saj je bilo registriranih kar 4.478 domen.

Neoserv

Dodaten zagon je sledil 29. septembra, ko je Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim je ameriškim zveznim organom izvršilne veje naročil, naj v uradni komunikaciji namesto Artificial Intelligence (AI) uporabljajo poimenovanje Super Intelligence (SI). Že dan zatem je bilo registriranih 11.331 .SI domen, 5. oktobra pa je dnevna številka dosegla rekordnih 21.756. To pomeni več kot šestkrat toliko registracij v enem samem dnevu, kot jih je bilo opravljenih v celotnem avgustu.

Imate dobro idejo za .SI domeno? Pravočasno preverite, ali je še prosta!

Ob tako velikem povpraševanju zanimiva domenska imena hitro dobijo nove lastnike. Ker je vsaka domena unikatna in jo lahko registrira samo en uporabnik, je smiselno čim prej preveriti, ali je želeno domensko ime še na voljo za registracijo.

Na strani NEOSERV.si lahko v nekaj sekundah preverite razpoložljivost .SI domene za svojo spletno stran, podjetje, blagovno znamko, poslovno idejo ali nov digitalni projekt.

Neoserv

Če izberete enega od načinov takojšnjega plačila, kot so bančna kartica, PayPal, Revolut Pay, Paysafecard ali VALÚ, je vaša .SI domena registrirana takoj, kar je ob trenutnem navalu bistvenega pomena.

Z registracijo domene .SI pri NEOSERV vam pripadajo tudi nekatere brezplačne storitve in dodatne funkcionalnosti:

- možnost brezplačne postavitve spletne strani,

- brezplačen e-poštni naslov na lastni domeni,

- brezplačno DNS gostovanje,

- zaščita pred potekom domene,

- sodoben naročniški center Moj NEOSERV,

- 24-urna podpora (vse dni v letu) z več kot 3.600 pohvalami naročnikov.

Nepričakovano dogajanje v zadnjih dneh dokazuje, kako hitro se lahko spremeni vrednost posamezne domenske končnice. Slovenska domena .SI je zaradi povezave s kratico Super Intelligence praktično čez noč postala zanimiva tudi za svetovni tehnološki trg, čeprav je bila še nedavno prepoznavna predvsem v Sloveniji.

Ali bo zanimanje za .SI domene tudi v prihodnjih tednih ostalo tako veliko, bo pokazal čas. Nekaj pa zagotovo velja: če imate dobro idejo za domensko ime, je zdaj vsekakor pravi trenutek, da preverite, ali je še na voljo za registracijo.

 

Naročnik oglasne vsebine je Avant.Si d.o.o.

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.SI domena rekorden naval super intelligence neoserve

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