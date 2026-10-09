Rekorden naval na .SI domene: v enem dnevu kar 21.756 registracij

Slovenska nacionalna domena .SI, ki je bila doslej zanimiva predvsem za domača podjetja, organizacije in posameznike, je nenadoma pritegnila pozornost po vsem svetu. Pri NEOSERV.si , slovenskem ponudniku domen in spletnega gostovanja, opozarjajo na izjemen porast zanimanja, kakršnega pri .SI domenah doslej še ni bilo. Za rekordnimi številkami se skriva precej nepričakovana zgodba, ki se je začela na drugi strani Atlantika.

Septembra kar 13-krat več registracij .SI domen kot avgusta

Septembra 2026 je bilo registriranih kar 46.066 novih .SI domen, medtem ko jih je bilo avgusta le 3.515. Število registracij se je tako v enem mesecu povečalo za več kot 1.200 odstotkov. Še posebej presenetljivo je, da se je večina septembrskih registracij zgodila šele proti koncu meseca, ko je zanimanje za slovensko domensko končnico začelo strmo naraščati.

Razsežnosti rekordnega zanimanja potrjuje tudi Register.si, ki v okviru Arnesa upravlja slovensko nacionalno domeno. Zaradi tako izrazitega povečanja števila registracij so začeli javno objavljati dnevne podatke o rasti .SI domen. Ti razkrivajo, da je bil septembrski rekord že krepko presežen, saj je bilo le v prvem tednu oktobra registriranih več kot dvakrat toliko domen kot v celotnem septembru.

Kako je Donald Trump sprožil zanimanje za .SI domene?

Razlog za nenaden porast registracij je povezan z dogajanjem v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč začel namesto izraza Artificial Intelligence (AI), ki označuje umetno inteligenco, uporabljati poimenovanje Super Intelligence (SI). Število registracij .SI domen se je začelo strmo povečevati 22. septembra 2026, ravno na dan, ko je Donald Trump v govoru na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov umetno inteligenco poimenoval super inteligenca. Kratica SI je tako slovenski nacionalni domeni nepričakovano prinesla povsem novo vrednost na mednarodnem trgu. Za registracijo so se v hipu začela zanimati tehnološka podjetja, razvijalci, ustvarjalci digitalnih vsebin, podjetniki in posamezniki, ki delujejo na področju umetne inteligence. Donosno priložnost so prepoznali tudi domenski vlagatelji, ki privlačna imena registrirajo v upanju, da jih bodo pozneje prodali po bistveno višji ceni.

Od nekaj sto do več kot 20.000 registracij .SI domen na dan

Kako silovit je bil porast, najbolje pokažejo podatki o registracijah .SI domen po posameznih dnevih. Še 19. septembra, pred začetkom množičnega navala, je bilo v enem dnevu registriranih le 143 .SI domen, medtem ko je bilo 22. septembra, na dan Trumpovega govora pred Generalno skupščino Združenih narodov, opravljenih že 2.139 registracij. Naslednji dan se je ta številka več kot podvojila, saj je bilo registriranih kar 4.478 domen.

Dodaten zagon je sledil 29. septembra, ko je Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim je ameriškim zveznim organom izvršilne veje naročil, naj v uradni komunikaciji namesto Artificial Intelligence (AI) uporabljajo poimenovanje Super Intelligence (SI). Že dan zatem je bilo registriranih 11.331 .SI domen, 5. oktobra pa je dnevna številka dosegla rekordnih 21.756. To pomeni več kot šestkrat toliko registracij v enem samem dnevu, kot jih je bilo opravljenih v celotnem avgustu.

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Ob tako velikem povpraševanju zanimiva domenska imena hitro dobijo nove lastnike. Ker je vsaka domena unikatna in jo lahko registrira samo en uporabnik, je smiselno čim prej preveriti, ali je želeno domensko ime še na voljo za registracijo. Na strani NEOSERV.si lahko v nekaj sekundah preverite razpoložljivost .SI domene za svojo spletno stran, podjetje, blagovno znamko, poslovno idejo ali nov digitalni projekt.