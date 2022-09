Rekorden proračun za delovanje kulture v kriznih razmerah

V proračunu ministrstva za leto 2023 so se med drugim povečala sredstva za javne razpise za kulturne projekte in programe na področju umetnosti, filmske transferje, investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturne dediščine.

Ključne investicije v naslednjih letih bodo celovita obnova Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana (v skupni vrednosti 58,5 milijona evrov), investicija v stavbo na Poljanski cesti 40 za potrebe Arhiva Republike Slovenije, izgradnja Centra Rotovž v Mariboru in dograditev zunanjega avditorija Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, naštevajo na ministrstvu.

Ob tem poudarjajo, da se bo veliko investicijskih posegov izvajalo po vsej Sloveniji: " Gre za investicije v kulturno infrastrukturo in kulturne spomenike, ki bodo sofinancirani iz državnega in občinskih proračunov, sredstev evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost. To je pomembno z vidika decentralizacije, dostopnosti in vzdrževanja mreže infrastrukture za kulturne potrebe vsega prebivalstva."

V proračunu za leto 2023 se povečujejo tudi sredstva, namenjena javnim razpisom za kulturne projekte in programe na področju umetnosti. Tako imenovana živa umetnost ter ustvarjalni projekti in programi so za kulturni sektor izjemnega pomena. Ob tem velja spomniti, da je bilo to področje med najbolj prizadetimi v zadnjih dveh letih, dodajajo na ministrstvu. Med razvojnimi projekti, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, je pomemben tudi projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorizia. V prihodnjih dveh letih bodo projektu namenili skupaj pet milijonov evrov.

Filmski sektor je eden izmed izjemno pomembnih področij kulture, ima izjemne rezultate, zaznamuje ga hitra rast in dosega najširši spekter prebivalstva, pravijo na ministrstvu. V letu 2023 je glede na prvotno načrtovan proračun povečan za okoli 3.562.000 evrov. Za Slovenski filmski center, ki vključuje predvsem filmske transferje, je predvidenih okoli 7.650.000 evrov. To je najvišji proračun za film v zadnjih 12 letih. Povečanje sredstev je torej namenjeno sofinanciranju realizacije filmov, razvoju projektov, scenarijev in akcij (festivali, stroka, filmska vzgoja, usposabljanja idr.), pojasnjujejo.