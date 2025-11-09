Rekorder napihal dva promila, vozniki sprašujejo, ali alkotesti sploh še veljajo

Iz Ljubljane proti Ivančni Gorici je voznike ustavljalo več ekip. Vsakemu, ki so ga ustavili, so odredili preizkus alkoholiziranosti, nekatere so ustavili tudi večkrat. "Danes dvakrat v petih minutah," je priznal eden od voznikov.

Voznik v Grosuplju je napihal 0,99, ali po starem dobra dva promila. "Ta je prekoračil toliko, da bo tudi pridržan," je pojasnil inšpektor na Policijski upravi Ljubljana Refik Hodžić.

Pogosto vprašanje pa: ali alkotesti še veljajo? Policija odgovarja, da ja.