Slovenija

Rekorder napihal dva promila, vozniki sprašujejo, ali alkotesti sploh še veljajo

Ljubljana, 09. 11. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 7 minutami

Tanja Volmut
Komentarji
Končuje se vikend pred Martinovim, ki je eden najbolj kritičnih na cestah zaradi alkohola. Policisti so po vsej državi poostrili nadzor. Na območju ljubljanske policijske uprave je potekala akcija Promil, vse voznike, ki so jih ustavili, so preizkusili z alkotesti. Pihalo je več kot 300 voznikov, šestim so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, rekorder je napihal kar dva promila in so ga pridržali do iztreznitve. Mnogi vozniki pa so spraševali, ali alkotesti sploh še veljajo.

Iz Ljubljane proti Ivančni Gorici je voznike ustavljalo več ekip. Vsakemu, ki so ga ustavili, so odredili preizkus alkoholiziranosti, nekatere so ustavili tudi večkrat. "Danes dvakrat v petih minutah," je priznal eden od voznikov.

Voznik v Grosuplju je napihal 0,99, ali po starem dobra dva promila. "Ta je prekoračil toliko, da bo tudi pridržan," je pojasnil inšpektor na Policijski upravi Ljubljana Refik Hodžić.

Pogosto vprašanje pa: ali alkotesti še veljajo? Policija odgovarja, da ja. 

Pijanega voznika v Grosuplju so pridržali.
Statistika je za letošnje leto sicer jasna. "Več kot 1300 pijanih udeležencev v nesrečah in 22 smrti zaradi alkohola nedvomno kažejo na to, da je alkohol prisoten," opozarja Hodžić.

Voznike so preverjali tudi v središču Ljubljane pri glavni železniški postaji, v Ribnici pa so dobili voznika, ki je napihal nad mejo. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali. 

 "Prazniki in razna praznovanja se na cesti opazijo, mi pa želimo, da bi vozniki vse leto vozili trezni, da bodo ceste varne," dodaja Sandi Sheikha iz prometne policije Ljubljana.

Zato policisti napovedujejo poostrene nadzore vse do konca leta.

