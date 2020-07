Rekorder plačal več kot poldrugi milijon evrov dohodnine

Finančna uprava RS (Furs) je prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 poslala zavezancem konec marca, drugega konec maja, nato pa konec junija zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 izjemoma še tretjega. V vseh treh paketih skupaj so bili izračuni za 1.554.991 zavezancev in tisti iz prvega paketa so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno. V prvem paketu so bili tokrat izjemoma le zavezanci z vračilom dohodnine.

Za zavezance iz drugega svežnja se roki za vračilo oz. v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačilo dohodnine iztečejo v sredo, 29. julija, za zavezance iz tretjega svežnja pa v zadnjih dneh avgusta. Če morajo dohodnino doplačati, lahko to po novem storijo kar prek mobilne aplikacije eDavki.

Preostali zavezanci, ki so v letu 2019 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Časa imajo še dober mesec, in sicer do 31. avgusta. Dohodnina je prihodek državnega in občinskih proračunov in pomemben vir slovenskih javnih financ. Finančna uprava je v letu 2019 pobrala skupaj 2,6 milijarde evrov dohodnine, kar je 6,1 odstotka več kot leto prej, ko je bila rast celo več kot 11-odstotna.

Večina zavezancev – po podatkih za leto 2017 je takšnih skoraj štiri petine – izkazuje bruto dohodke do višine povprečne plače. Od teh se jih nekaj več kot polovica preživlja le z dohodki do višine minimalne plače. Po drugi strani je zavezancev z dohodki, ki presegajo tri povprečne letne slovenske plače, v Sloveniji le kakšen odstotek.