Rekorderja Prevc tudi na poštnih znamkah

Smučarski skoki so v Sloveniji tudi način razmišljanja, čustvo, skupni trenutek, ko zadržimo dih, ko letimo skupaj s skakalcem in z globokim ponosom spremljamo, kako se mala država že desetletja vpisuje v vrh svetovne skakalne elite, so zapisali pri slovenski pošti.

V sezoni 2024/25 je bila osrednja zvezda smučarskih skokov Nika Prevc. S 15 zmagami, z desetimi zaporednimi, dvema zlatima medaljama na svetovnem prvenstvu in drugim zaporednim velikim kristalnim globusom je postala simbol športne odličnosti, odločnosti in nove generacije slovenskih šampionk.

Vrhunec zime je dosegla marca v Vikersundu, kjer je s poletom, dolgim 236 metrov, dosegla svetovni rekord. Na rekordni znamki je pristala kar dvakrat. Znamka z njeno podobo je poklon sezoni, v kateri ni samo letela daleč, letela je v zgodovino, so zapisali pri krovni slovenski smučarski zvezi.

Domen Prevc pa je v sezoni 2024/25 dozorel v skakalca, ki je postal srce slovenske skakalne družine. Februarja je v Trondheimu postal svetovni prvak, in to kar dvakrat. Nato pa je ob koncu sezone pred množico domačih navijačev na letalnici bratov Gorišek v Planici poletel do novega svetovnega rekorda - 254,5 metra daleč.

Po 14 letih se je rekord vrnil domov in prvič v zgodovini ga je dosegel Slovenec. To je bil zgodovinski trenutek, ki nas je vse spomnil, zakaj so smučarski skoki v Sloveniji več kot šport, menijo pri Smučarski zvezi Slovenije.