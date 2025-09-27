Svetli način
Rekorderja Prevc tudi na poštnih znamkah

Ljubljana, 27. 09. 2025 17.06 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , N.L.
Od petka so pri nas naprodaj poštne znamke s podobama slovenskih skakalnih junakov, Nike in Domna Prevca. Kot so zapisali pri Pošti Slovenije, so smučarski skoki v Sloveniji veliko več kot šport, znamki pa sta poklon osrednjima osebama minule sezone.

Smučarski skoki so v Sloveniji tudi način razmišljanja, čustvo, skupni trenutek, ko zadržimo dih, ko letimo skupaj s skakalcem in z globokim ponosom spremljamo, kako se mala država že desetletja vpisuje v vrh svetovne skakalne elite, so zapisali pri slovenski pošti.

Domen in Nika Prevc na znamkah
Domen in Nika Prevc na znamkah FOTO: Pošta Slovenija

V sezoni 2024/25 je bila osrednja zvezda smučarskih skokov Nika Prevc. S 15 zmagami, z desetimi zaporednimi, dvema zlatima medaljama na svetovnem prvenstvu in drugim zaporednim velikim kristalnim globusom je postala simbol športne odličnosti, odločnosti in nove generacije slovenskih šampionk.

Vrhunec zime je dosegla marca v Vikersundu, kjer je s poletom, dolgim 236 metrov, dosegla svetovni rekord. Na rekordni znamki je pristala kar dvakrat. Znamka z njeno podobo je poklon sezoni, v kateri ni samo letela daleč, letela je v zgodovino, so zapisali pri krovni slovenski smučarski zvezi.

Domen Prevc pa je v sezoni 2024/25 dozorel v skakalca, ki je postal srce slovenske skakalne družine. Februarja je v Trondheimu postal svetovni prvak, in to kar dvakrat. Nato pa je ob koncu sezone pred množico domačih navijačev na letalnici bratov Gorišek v Planici poletel do novega svetovnega rekorda - 254,5 metra daleč.

Po 14 letih se je rekord vrnil domov in prvič v zgodovini ga je dosegel Slovenec. To je bil zgodovinski trenutek, ki nas je vse spomnil, zakaj so smučarski skoki v Sloveniji več kot šport, menijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

