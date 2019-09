Rekorderka je bila na ECMO priključena kar 58 dni

Pri odpovedi pljuč ali srca, ki je lahko tudi posledica gripe ali pljučnice, bolnike priključijo na izventelesni krvni obtok (ECMO). Povprečno so bolniki stari med 40 in 50 let, so pa tudi mlajši in bi brez te naprave skoraj gotovo umrli. Na tej tanki meji med življenjem in smrtjo lahko bolnike s pomočjo ECMA obdržijo tudi mesec ali več. S tovrstnim zdravljenjem smo zdravili že 231 bolnikov.