Rekordna izguba volumna švicarskih ledenikov, manjši praktično izginili

Po navedbah akademije je bila letos snežna odeja, ki ledenike ščiti pred soncem, tanjša kot minulo pomlad. Poleg tega je letos v Alpe med marcem in junijem zašlo veliko saharskega prahu. S prahom posut sneg je absorbiral več sončne energije in se je talil hitreje. Sledila je intenzivna poletna vročina, ki je dodatno poškodovala led.

V povprečju so tako švicarski ledeniki izgubili tri metre debeline, kažejo meritve znanstvenikov. Manjši ledeniki, kot so Pizol in Vadret dal Corvatsch ter Schwarzbachfirn, so praktično že izginili, je še navedla akademija.