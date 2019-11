Rekordna jesen: topel oktober in siv november s temperaturami nad ničlo

Letošnja jesen je bila, kot kaže, rekordna. Po edem izmed najbolj sončnih oktobrov v zgodovini je bil november eden najbolj sivih in mokrih do zdaj. V večjem delu nižin se temperature niso spustile pod ničlo. In tako naj bi ostalo vse do konca tega tedna, ko se bo ohladilo.

Po enem najbolj sončnih oktobrov v zgodovini meritev se je november zavihtel na povsem nasprotno stran, kar pomeni, da je eden najbolj sivih in mokrih do zdaj. Po podatkih Arsa smo imeli v Ljubljani novembra le 23 ur sonca, medtem ko povprečje znaša 60 ur. Podobno je v večjem delu države, še najmanjši primanjkljaj sončnih ur imajo na Primorskem in v Pomurju. November je bil nenavadno topel oziroma kar tretji najtoplejši doslej s povprečno okoli devetimi stopinjami. Sicer se je v zgodovino kot najtoplejši zapisal november pred 56 leti, kot najhladnejši pa november pred 31 leti. Celotno meteorološko jesen se najnižja temperatura še ni spustila pod ničlo, kar je svojevrsten rekord, saj tako dolgo na prvi minus še nismo čakali, pravi naš vremenski prognostik Rok Nosan. November je bil nenavadno siv. FOTO: Dreamstime Konec tedna v naše kraje prihaja polarni zrak, ki bo v višine prinesel za dobrih deset stopinj nižje temperature, medtem ko bo po nižinah za okoli sedem ali osem stopinj hladneje. In kdaj lahko pričakujemo prvi sneg? Natančne napovedi so še preuranjene, pravi Nosan, a ob dovolj intenzivnih padavinah bi lahko sneg pobelil tudi nižinske predele Slovenije med nedeljo in torkom – najbolj verjetno v noči na torek. Pri tem pa velja spomniti, da smo imeli nazadnje v Ljubljani bel božič pred 12 leti. Snežne razmere v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert